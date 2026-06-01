二宮和也「最後の最後まで嵐」 嵐活動終了後のポストに「沢山の幸せをありがとう」「ファンになって良かった」と反響
二宮和也が、6月1日（月）に自身のXを更新。5月31日（日）をもって活動を終了した嵐への思いをつづり、ファンから反響が届いている。
【写真】ステージに並ぶ5つのシャンパングラス 二宮和也が公開したポスト
■5人で再びファンの前へ
5月31日（日）に東京ドームで「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」の最終公演を開催し、26年半の活動に幕を下ろした嵐。
二宮は公演翌日、ステージ上に5つのシャンパングラスが置かれた写真を添えて「最後の最後まで嵐。5人で嵐」とコメント。さらに「どうか皆様も清々しい6月1日を迎えられますように」とメッセージを送った。
投稿を見たファンからは「嵐が最後まで5人で飲んでる事実」「ステージで乾杯してるのあまりにもアイドルすぎる」「『5人で嵐。』の良い写真だ」などの声のほか、「沢山の幸せをありがとう」「ファンになって良かった」「これからもずっと永遠に嵐が大好きだよ」といった感謝を伝えるコメントも届いている。
嵐は、1999年に結成。相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔の5人でデビューし、同年11月3日（水）にデビューシングル「A・RA・SHI」をリリース。2020年12月31日（木）より活動を休止してから5年、嵐は2026年3月13日（金）から始まる「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」をラストツアーとし、活動を終了すると発表した。最終公演となった5月31日（日）のラスト公演で、5人は会場と生配信に集まったファンヘ向けて約3時間半のステージを披露。26年半の感謝を届けた。
引用：「二宮和也」X（@nino_honmono）
【写真】ステージに並ぶ5つのシャンパングラス 二宮和也が公開したポスト
■5人で再びファンの前へ
5月31日（日）に東京ドームで「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」の最終公演を開催し、26年半の活動に幕を下ろした嵐。
二宮は公演翌日、ステージ上に5つのシャンパングラスが置かれた写真を添えて「最後の最後まで嵐。5人で嵐」とコメント。さらに「どうか皆様も清々しい6月1日を迎えられますように」とメッセージを送った。
嵐は、1999年に結成。相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔の5人でデビューし、同年11月3日（水）にデビューシングル「A・RA・SHI」をリリース。2020年12月31日（木）より活動を休止してから5年、嵐は2026年3月13日（金）から始まる「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」をラストツアーとし、活動を終了すると発表した。最終公演となった5月31日（日）のラスト公演で、5人は会場と生配信に集まったファンヘ向けて約3時間半のステージを披露。26年半の感謝を届けた。
引用：「二宮和也」X（@nino_honmono）