豚バラ×きのこ×牛乳で作る「和クリームパスタ」のレシピを紹介！ 手軽に濃厚な一皿を味わいたい日におすすめ

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【豚ときのこの和クリームパスタ】飯作って食べるで #82【VOICEROIDキッチン】』というちくわかさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

乳製品といえばプロテインの値上げしんどいね？

【豚ときのこの和クリームパスタ】飯作って食べるで #82【VOICEROIDキッチン】

最近、牛乳を再評価しているという料理動画投稿者のちくわかさんが、“豚ときのこの和クリームパスタ”のレシピを紹介しています。

材料はパスタ、きのこ、豚バラ肉、にんにく、牛乳、しょうゆ、その他調味料です。きのこや豚肉の分量は“好きなだけ”でOK。適当に作れるのも、このレシピの魅力です。

まずはニンニクをみじん切りにします。フライパンに油をひいてニンニクを入れ、火にかけて香りを立たせます。いい香りがしてきたら豚バラ肉を加え、軽く焼き目が付くように炒めます。

続いてきのこを加えて炒め、全体に火が通ったら牛乳を約200ml注ぎます。ここに醤油を大さじ1ほど入れ、“気持ち程度”にほんだしを加えます。

ソースを軽く煮立たせたら、指定のゆで時間より2分ほど早めに引き上げたパスタを投入。そのままソースの中で約2分ゆでます。麺の硬さとソースの量がちょうどよくなったら、器に盛り、黒コショウをふって完成です。

さっそく実食していきます。パクリと一口食べて「うまい」と一言。牛乳のコクの中に、きのこの豊かな香り、豚の旨み、そして醤油の香りが合わさって最高だそうです。ニンニクのパンチもよく効いています。

ちくわかさんによると、「手軽に濃厚まったりなパスタを食べたいときにおすすめのレシピ」とのこと。作ってみたい方は、ぜひ動画も参考にしてみてください。

視聴者コメント

ええやんめっちゃうまそう

うおおおおお

うまそおおおおおお

真似してみようかな

意外と手間いらん

文／高橋ホイコ