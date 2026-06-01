【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリージャパン

【実際の映像】徐にガバッ！競技外のちょっとした作業風景

5月31日まで開催されたWRC第7戦ラリージャパン。競技は大盛盛況のうちに幕を閉じたが、30日のデイ2、その競技間の“タイヤフィッティングゾーン”での一幕が反響を集めている。様々なマシンが次のステージに向けてタイヤ交換などを行うなか、車両のルーフから、窓を徐にガバッとはめ込むという一コマが捉えられ、ファンの注目を集めた。

中継カメラがフォーカスしたのは、フォード・Mスポーツのジョン・アームストロングのマシン。車両は、リアウィンドウがない状態となっていたが、よく見るとルーフ上にリアウィンドウが置いてあり、これを徐にガバッとはめ込む様子が捉えられた。

この作業が行われていた「タイヤフィッティングゾーン」とは、競技区間（SS）の合間に設けられ、次のステージに向けてタイヤ交換や簡易的なサービスを行うためのゾーンだ。通常のサービスパークとは異なり、作業に携われる人数や使用できる機材、さらには制限時間などが厳しく定められている。

中継を見守っていたファンからは「リヤの窓交換してるの？」「非日常感すげえな」など、日本で年に一度しか見られないラリー中のちょっとした光景に対し、反響が寄せられていた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）