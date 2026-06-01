「アラビックヤマト」で前髪キープ　SNSで動画拡散　紙ではなく“髪”に「液体のり」　メーカー警告「安全性保証できない」

紙用の接着剤として親しまれる「アラビックヤマトのり」を、前髪などにつけて髪形をキープする方法がSNSで広がっている。製造・販売するメーカーは、本来の用途では安全性を確認しているものの、想定外の使用では安全性を保証できないとして注意を呼びかけている。

高校生「代用みたいな感じで便利」

カメラが捉えたのは、定番の文房具として一度はお世話になった人も多い「アラビックヤマトのり」。

紙を貼り付けるための接着剤として長年親しまれているが、ここ最近、本来の用途とは異なる使い方が広がっている。

使うのは「紙」ではなく「髪」だ。

のりを前髪などにつけて髪形をキープする方法がSNS動画などで拡散しているのだ。

若者の街・原宿で話を聞くと「体育の授業で汗とかで乱れた時に、のりとかで直すとかだったら見たことあります」「コスプレの時にもみあげのところをアラビックヤマトで止めたことある」という声が聞かれた。

実際に自身の「前髪キープ」に使ったことがあるという高校生は「1、2回だけ。ヘアセットでのり使うみたいな。固まるし、代用みたいな感じで便利だから」と話している。

メーカー「本来の用途で使用を」

若者の間で本来とは異なる用途で使われている「のり」。

これを受けアラビックヤマトを製造・販売するヤマト株式会社はSNS上で「アラビックヤマトのり」が注目されていることをうれしく受け止めているとしつつも、「本来の接着用途において安全性を確認しているが、想定外の方法で使用された場合、安全性を保証することができない」との考えを表明した。

その上で「安心・安全に使うためにも、パッケージや説明書に記載された本来の用途で使用してほしい」と注意を呼びかけている。

（「イット！」5月29日放送より）