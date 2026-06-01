元衆院議員の宮沢博行氏が、政治団体「創生党」を設立する。なぜ「保守勢力の結集」を掲げる新党を立ち上げるのか。ABEMA的ニュースショーで、新党発表会見直前の宮沢氏がその思いを語った。

【映像】“パパ活不倫”で辞職した当時の宮沢氏（実際の様子）

──このタイミングで新党を立ち上げようと思った理由は何か。

「自民党にいる時から限界を感じていた。特に賃上げが本格化した頃に、『所得税や社会保険料を下げた方が良くないか』と言っても、まったく取り上げてくれなかった。『自民党が国民の方を向いていない』と分かり、これはまずいなと思ったのが最初のきっかけだった。その後、岸田内閣や石破内閣が左傾化していったのを見て、『保守の受け皿が欲しい』と思ったのが大きい。既存の保守政党を見て、先鋭化しすぎだとも思った。“反グローバリズム”もあるが、農村も工業地帯も外国人労働者が必要な状況の中で、排外主義は行きすぎではないか。外国人犯罪は徹底して裁かないといけないが、外国人労働者まで排斥してしまえば、日本は持たないのではないか。ちょうど良いところの保守政党を生まないと、今後の日本政治が立ち行かないのでは、との思いが最初の出発点だ」

──どういった党を作りたいのか。

「やはり人々の暮らしは地方にある。ちゃんと地方をつくる、暮らしをつくる。そして日本を守る。日本文化を後世にも、世界にも伝えていきたい。今一番足りないのは、国民の皆さんのやる気だ。やる気と誇りと希望、それを取り戻せるような政策を一つずつ丁寧にやっていきたい」

──他の保守政党と大きく違う点や、やりたいことは何か。

「税制でいえば、所得税の減税と社会保険料の軽減が一番大事だ。外国人問題では、労働者については門戸を広げるが、きちんと外国人犯罪を裁くことが必要だ。今回の政党を立ち上げるきっかけは、ある日本人経営者が印鑑証明から中国人詐欺師に実印を偽造されてしまい、自分の土地を勝手に売買されてしまったこと。裁判を起こし、訴状を中国人経営者の住所に送達したが、彼が中国に逃げていたため裁判が始まらない。『日本人なら“公示”で始まるのに、なぜこういうことが起こったのか』と相談を受け、『日本の司法もおかしくないか。日本を守る司法にしないといけない』との思いがあり、今回決心した」

──他の党に合流するのではなく、新党を立ち上げるのはなぜか。

「私も心の中で葛藤があった。勢力を分散してしまえば、突破力がそれだけ落ちる。新党は心の中で持っていながらも、次善策だった。しかし既存政党のガバナンスや政策を見ていて、『これは自分とは違うな』と思った。政党だけでなく保守系の政治団体とも意見交換して、彼らにもシンパシーを感じたが、まず自分で政治団体を立ち上げないと、彼らとの交渉もできないという本音もあった」

──“パパ活”報道で議員辞職し、半年後に出馬したが残念な結果になった。それから2年たち、新党立ち上げを世間はどう受け止めると思うか。

「それは世間の皆さんがご判断していただければと思う。このタイミングというのは、いろいろあった。参院選も、私自身の脳腫瘍手術もあった。直近の衆院選もある中で、やはり諦めかけたときもあった。しかし、この2年間でできた仲間が『諦めちゃいけない。東京に来て、もういっぺん政治活動をやってみないか』と。その中で中国人詐欺の件もあった。今度、東京都立川市の市議選があるが、そこに何度も挑戦している人物と出会い、『志はあるが議員になれない人を、自分の経験から応援できないか』との思いもあり、このタイミングになった。判断は国民の皆さんにしてもらうべきもので、私は、私の志とタイミングが合ったところだ」

──「自民党がいつ左傾化するか分からない」と言っているが、どういう意味か。

「岸田内閣で夫婦別姓問題やLGBT推進の話があり、『これはおかしいな』と思った。石破内閣でも中国人ビザの緩和があった。（自民党総裁選で）高市総裁になった時、議員票4票差で小泉進次郎氏と高市早苗氏が割れた。半分はリベラル派の議員がいるということだ。世間の風次第では、自民党が左傾化する可能性は非常に高い。その時に向けて、今から準備しないといけないという問題意識もある」

──ジャーナリストの青山和弘氏は「保守勢力が乱立する中で、何を打ち出すか」と問う。

「はっきり言って、保守政策は既存政党によって網羅的に出ている。政策においては。あえて言うなら所得税減税をすべき。そして金利を上げるべき。そのあたりの細かい政策はあるが、私の場合は『議員になりたい』『地域のために、日本のためにがんばろう』という志ある人を議員にしていく、政治家養成のためのバックアップ、それは他の政党より強いと自負している」

──青山氏からは「創生党の基盤は？スポンサーはいるのか」との質問もある。

「政治とカネの問題になるが、カネのかからない政治をやる。だからスポンサーはいない。そしてわが党にお金はない。志ある人がちゃんと集まって、ともにムーブメントを作っていこう。そういう人を集めていきたい」

──元衆院議員の宮崎謙介氏は「立候補者をどう募っていくのか。『宮沢塾』など開催する予定はあるか」と質問。

「すでに10人近く居る。私を含めて8人だ。ノアの箱舟が8人でスタートしたこの世だから、スタートにはちょうどいい人数ではないか。塾などの開催は、まさにその通りで、『宮沢塾』とは言わないが、創生党そのものが議員になるための塾、育成機関、虎の穴だと言ってもいい」

──衆院当選同期の宮崎氏からは「東京での1人暮らし。性欲が強い方だけに心配。本当に大丈夫か」と心配する声も出ている。

「性欲は強いよ（笑）。性欲は強いが、自分を節制していかないといけない。今は軽貨物の配送員をやって働いている。月曜日から金曜日まで、朝6時半から夜の7時ぐらいまで配達してヘトヘトだ。だから性欲にそこまでエネルギーが回らない」

──同じく同期で、宮崎氏の妻である金子恵美元衆院議員は「政治塾は他にもあるが、どのような個性や要件があり、どんな人を集めたいのか」と問う。

「党の理念や立党宣言は6月1日の記者会見で発表するが、それに共感してくれる人で、『地方議員からはい上がりたい』という志のある人には、すべて門戸を開いていく。過去がある人も、どんどん来てほしい。人間、悔い改めて、『地域のため』『日本のため』と志を立てるなら、どんどん挑戦すべきだ。“宮沢塾”では座学をしない。『議員を目指す』と志を立てたら、私がその地元に行き、選挙に勝つまで伴走支援する。これは半年前から準備しないと、4月に間に合わない。今はアプローチしてもらう時期で、秋になったら支援者を作っていく、年が明けたら本格的に動く。こういうスケジュール感が必要で、それもちゃんと伝えていく。座学ではなく、全部OJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）だ」

──宮沢氏も金子氏も市議会議員出身だ。「市議選は国政選挙よりお金はかからないが、活動資金はやはりかかる」との指摘に対して、どう考えるか。

「事前に仲間と話している時に、『党の広報費用は党が面倒を見た方が良いが、自分の選挙は自分でお金を出す。当たり前じゃないか』と反論がきた。それぐらい志を持つ人がいる。彼らの話も聞きながら、党の財政や支援は考えていきたい」

──文筆家の古谷経衡氏は「自民党の左傾化を懸念していると言うが、宮沢氏の考える『左翼』とはどういうものなのか」と、その定義を問う。

「『左翼とは』より、むしろ『保守とは何か』と言った方が良いかもしれない。“保守”は文化と経済、そして国防だ。文化は天皇制や家族の問題、経済は積極財政、エネルギーは原発推進、それからインフラ整備も推進していく。外交防衛については強くやっていく。これらの反対が“リベラル”だと思っている。“極左”と“極右”も自分の中で定義している。極左は天皇制反対と自衛隊廃止、極右は排外主義と核武装。『私は保守だが、極右ではない』。そういう立場でブレない政党が必要だと思っている」

（『ABEMA的ニュースショー』より）