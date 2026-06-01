サッカーのW杯北中米大会（6月11日開幕）に開催国として出場する米国代表（FIFAランク16位）が5月31日（日本時間6月1日）、米ノースカロライナ州シャーロットで同じW杯出場国のセネガル代表（同14位）と親善試合を行い、3―2で勝った。MFクリスチャン・プリシック（27＝ACミラン）が1得点1アシストと活躍。セネガルはFWサディオ・マネ（34＝アルナスル）が2ゴールを決めた。

選手が水分補給を含めた短い休息を取る目的で今大会から導入された3分間の「ハイドレーションブレーク」では、米国代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督（54）がノートパソコンを使いながら、選手に戦術を指示する姿が注目された。

アルゼンチン出身で、エスパニョールやトットナム、パリSGなどを率いた経験を持つポチェッティーノ監督は「選手は考えるのと同様に、見ることも必要だ」とパソコン導入の意図を説明。「ハイドレーションブレーク」中のパソコン使用許可について、FIFAからは何も伝えられていないという。

今季セリエAで8得点のプリシックは「ちょっと特殊な状況だけど、ハーフタイムにはいつもしていること。いくつか確認事項があるだけ」と述べた。ポチェッティーノ監督は選手を休ませることができる「ハイドレーションブレーク」は賛成と強調。プリシックは「サッカーでもタイムアウトがあるのは良いことだと思う。立て直せる」と話した。米国はW杯1次リーグD組でパラグアイ、オーストラリア、トルコと対戦する。