妻夫木聡、嵐に感謝 佐藤隆太とラストライブに参戦「立ち会えてよかった」親友・櫻井翔との“20年越しの絆”に感涙
俳優の妻夫木聡（45）が5月31日、自身のインスタグラムを更新。俳優・佐藤隆太との2ショット写真を公開し、同日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐にメッセージを送った。
【写真】「立ち会えてよかった」嵐ラストライブに参戦！妻夫木聡＆佐藤隆太の2ショット ※2枚目
5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐（相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔）のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が、同日に東京ドームで開催。長年にわたり国民的グループとして活躍してきた5人が節目を迎えた。
嵐のコンサートを鑑賞した妻夫木は「ありがとう 本当に本当にお疲れ様でした 最後の最後まで愛に溢れた嵐でした またどこかで会えたらいいなぁ」と、感謝と寂しさがにじむメッセージを投稿。合わせて、ツアーTシャツをまとったショットや、嵐のペンライトを手に佐藤との楽しげな2ショットを公開した。
妻夫木と佐藤は、櫻井とTBSドラマ「木更津キャッツアイ」で共演し、20年来の親友。この投稿に佐藤が「一緒にこの瞬間に立ち会えて良かった!!」と反応したほか、3人の友情が垣間見える投稿に、コメント欄には「素敵です」「翔くんとずっと仲良しでいて下さい」「嵐Tシャツお似合いです」「翔ちゃん、嬉しかっただろうな〜」などの反響が寄せられている。
【写真】「立ち会えてよかった」嵐ラストライブに参戦！妻夫木聡＆佐藤隆太の2ショット ※2枚目
5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐（相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔）のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が、同日に東京ドームで開催。長年にわたり国民的グループとして活躍してきた5人が節目を迎えた。
妻夫木と佐藤は、櫻井とTBSドラマ「木更津キャッツアイ」で共演し、20年来の親友。この投稿に佐藤が「一緒にこの瞬間に立ち会えて良かった!!」と反応したほか、3人の友情が垣間見える投稿に、コメント欄には「素敵です」「翔くんとずっと仲良しでいて下さい」「嵐Tシャツお似合いです」「翔ちゃん、嬉しかっただろうな〜」などの反響が寄せられている。