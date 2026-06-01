２０２７年春卒業予定の大学生らを対象にした企業の採用選考が１日、解禁された。

すでに就活生の７割が内々定を得て早期化が進む一方、企業の採用意欲は３年続けて低下し、空前の「売り手市場」は曲がり角を迎えつつある。

第一生命保険の本社ビル（東京都千代田区）は、１日午前９時前からリクルートスーツを着込んだ学生らの姿が目立った。２７年卒は前年より８２人少ない５０５人の採用を予定している。横浜国立大４年の男子学生（２１）は「緊張したが、うまく話せてほっとしている」と振り返った。情報収集や面接で話す内容を精査するのに人工知能（ＡＩ）を活用しており、「自分自身の言葉で話せるよう、頼りすぎないように心がけていた」と話した。

政府は経団連などの経済界に対し、学業への配慮を理由に会社説明会は３月１日、採用選考は６月１日に解禁するよう求めている。ただ、企業と学生の双方で前倒しが進み、ルールは形骸化している。就職情報会社マイナビによると、４月末時点で内々定を持つ学生は７０・９％に上り、２６年卒に比べて０・９ポイント、２５年卒比では６・６ポイント上昇した。

マイナビの石田力氏は、「学生の人気が高い企業は選考を厳しくしており、採用選考のさらなる早期化は考えにくい」と指摘する。

今年春、本紙が主要企業１２３社を対象に行ったアンケート調査では、採用人数を「増やす」との回答が１９％と３年連続で減った。これに対し、「減らす」との回答は１８％と、３年連続で増えた。中東情勢の悪化による短期的な経営リスクへの配慮や、ＡＩによる業務効率化が進み、新卒採用で「量より質」を重視し始める動きが出たとみられる。

ＡＩは、就職戦線に「光と影」をもたらしている。マイナビが２７年卒予定の学生に行った調査では、志望動機のチェックや面接対策にＡＩを活用した割合は８４・９％に上り、２４年卒の１８・４％から４倍以上に上昇した。採用担当者の負担軽減や客観的な選考を目的に、「ＡＩ面接」を取り入れる企業も相次ぐ。

一方、金融大手ＳＢＩホールディングスの北尾吉孝会長兼社長は今年３月、業務でのＡＩ活用を念頭に「今度の採用から大幅に減らすことを絶対命令とする。よほど優秀な人材でないと採用するなと言っている」と語った。本紙の調査でも、パナソニックグループが採用抑制につなげたほか、ファミリーマートは生成ＡＩ導入による人材配置の柔軟化を図っている。