Travis Japanの七五三掛龍也（30）が1日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）にVTR出演。5月31日の東京ドーム公演でグループ活動を終了した嵐について語った。

Travis Japanとしてデビュー前に嵐のバックダンサーを務めていた七五三掛。「嵐兄さんは、あれだけ大活躍されててスターなのに凄く気さくで。ジュニアのみんなと嵐兄さんのご飯会とかも作ってくれて。ほんとに優しいんですよね」と語った。

中でも世話になった存在は相葉雅紀だという。「相葉くんをステージ上で衣装替えする担当が僕だったんです」と過去のライブでの大役を振り返り「1対1で相葉くんとリハーサルしたりとか」。衣装替えに手こずり失敗していたというが「相葉くんが優しく練習しようって言ってくれて。本番前に嵐さんの楽屋に行って練習させてもらったりとか」とサポートを明かした。

地方ライブの際には「相葉くんがこの後飲もうよって言ってくれて。相葉くんは何気なく言ったつもりだったんです。今でも相葉くんが言うのが“あそこで本当に来る人いないよ”って」と秘話も明かした。