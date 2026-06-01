俳優の土屋太鳳（31）が、家族で出かけた際の親子ショットを披露し、反響が寄せられている。

【映像】片寄涼太が反応した土屋太鳳の親子ショット

2023年1月にダンス&ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太（31）と結婚を発表し、この年の8月には第1子の誕生を報告していた土屋。これまでInstagramでは、神戸の街を散歩する姿や実家で一緒に寝ている様子など、我が子との日常をたびたび発信し、「お子さん大きくなりましたね」「眉毛一緒！！」「太鳳ちゃんママ、毎日ご苦労様です」などと話題になっていた。

親子ショットに夫・片寄涼太が反応

2026年5月29日の更新では、自身がアンバサダーを務める光の祭典「TOKYO LIGHTS 2026」を家族で訪れた様子をアップ。「先日、家族と一緒に行った時の様子を。美しくて大きな光る花はオリジナル朗読劇『ぼうけんの星』に登場するプティカのモデルのひとつでもあります。『ぼうけんの星』いつかまたどこかで再演できたらいいなぁ…」とつづり、家族と過ごす夜を紹介した。

この投稿には夫の片寄も「いいね！」で反応。ファンからも「なんて可愛いシルエットでしょう」「ステキな夜を家族で過ごせて幸せだろうなぁ」「すくすく成長してて、嬉しいな」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）