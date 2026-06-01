メーガン妃は、自身のブランド「アズ・エヴァー」を立ち上げた際、インフルエンサーを活用したＰＲ戦略をとっていたが、現在は最新のソーシャルメディア投稿で家族を第一に押し出す姿勢を示している。英紙デーリー・メールが先日、報じた。

メーガン妃は先週、ファンに対して家族それぞれに好きなジャムが違うことを明かした。その中には、７歳のアーチー王子と、４日に５歳になるリリベット王女という２人の子供も含まれている。

ブランド専門家はこれらの動きは「意図的な商業戦略の再調整」と指摘する一連の動きにおける最新の節目であり、アズ・エヴァーが行うすべての活動の中心にメーガン妃の「母親としての役割」を据えることを意味するという。

専門家らはリリベット王女がメーガン妃のソーシャルメディアに頻繁に登場するようになったことを指摘し、過去１２か月間で王室ファンはこれまで以上に幼い王女の姿を目にする機会が増えたと見ている。以前は子供たちのプライベート写真は必要最小限に抑えられていた。

２０２４年６月４日の４歳の誕生日投稿を皮切りに、メーガン妃はリリベット王女の動画や写真を１３本以上公開しており、バレンタインデーにはフォロワーにリリベット王女の顔をはっきりと見せた。また３月今年初めに発売されたアズ・エヴァーの母の日コレクションのプロモーションビデオに登場し、ファンは４歳の彼女の燃えるような赤い髪と美しいサマードレスを賞賛した。

広報・ブランディングの専門家は、過去１年間で「メーガン妃がソーシャルメディアで子供たちを登場させる方法に顕著な変化が見られる」と述べ、さらに「アズ・エヴァーは彼女の母親として、また主婦としての生活の延長線上にあるという考えを裏付けるものだ」と付け加えている。

リリベット王女がメーガン妃のインスタグラムに登場する頻度が増えていることについて、ブランディング専門家のメーガン・ドゥーリー氏は「顕著な変化」があったと語り、メーガン妃ソーシャルメディアポリシーは、彼女のブランドと関連している可能性があると見ている。

同氏は「メーガン妃が子供たちを公のソーシャルメディアに登場させるようになったことは、特に彼女とヘンリー王子が以前はプライバシーを重視していたことと比べると、確かに顕著な変化が見られます」と語った。

さらには「しかし、よく見てみると、これらの登場は偶然や計画的なものではなく、非常に選択的かつ意図的なものであることが分かります」とブランドのＰＲの方向転換を指摘している。