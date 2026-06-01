米女子ゴルフツアー「ショップライトＬＰＧＡ」最終日（３１日、ニュージャージー州ギャロウエーのシェービュー・ベイコース＝パー７１）、首位と４打差の２位から出た岩井千怜（Ｈｏｎｄａ）は、２バーディー、ボギーなしの６９で回り、通算６アンダーの４位だった。優勝は通算９アンダーでセリーヌ・ブティエ（フランス）。

２番でチップインバーディーを奪うと３番でも一つ伸ばした。スコアを落とすことなく１日を終え「今日ノーボギーで回れたのはすごく自分にとってプラスになるラウンドだった。最後バーディーで上がりたかったのが少し悔しい」と振り返った。

優勝争いを演じた今大会について「３日間、本当にタフでしたね。昨日は風が強くてその中でもアンダーで回れたのは自信になったし、やっと自分らしいプレーができていたので、大きな意味のあるプレーができた」と納得の表情だった。

次戦はメジャー「全米女子オープン」となる。「来週もまたタフな１っ週間になると思うが、今自分にできることは、目の前の一打に全力を注いで諦めずに頑張ること。来週も上位争いができるよう頑張ります」と力を込めていた。