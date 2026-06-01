モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が1日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーコスチュームのバースデー前祝いショットを披露した。

「MOTOR SPORTトークショーinカーポートマルゼン西宮店 暑い中今年も沢山のご来場ありがとうございました！」とイベント来場者に感謝。

「新体制になって初めてのフルメンバーでのトークショー、GTやSFの裏話も聞けて楽しんでいただけたのではないでしょうか？サプライズで誕生日ケーキも出してもらって幸せです」と、6日のバースデーの前祝いケーキを手にしているブルーコスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃお綺麗」「むちゃくちゃ可愛いです」「いつみても最強女神」「素敵」「安定の美しさだよ」「カワイイ〜」などの声が寄せられている。

南は、2014年に「PACIFIC FAIRIES」としてレースクイーンデビュー。23年から「Weds Sport Racing Gals」として活動している。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H86。足のサイズは24センチ。血液型B。趣味はアニメ鑑賞。特技は少林寺拳法。