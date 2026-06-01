医療機関に対する診療報酬が１日、改定された。

物価高に対応するため、初診時、再診時は２０円などの物価対応料が新設された。医療従事者の賃上げに充てる報酬も拡充した。患者の窓口負担は３割の場合、初診で計５７円、再診で計２１円の値上げとなる。

診療報酬は医療サービスに支払われ、厚生労働省が決めている。原則２年に１度改定される。今回は、物価や人件費の上昇で医療機関の経営が悪化していることから、医師や看護師らの人件費に回る「本体」部分を、３０年ぶりの３％超となる３・０９％引き上げた。

外来では初診料が２９１０円で据え置かれ、再診料は１０円アップの７６０円となり、物価対応料がそれぞれに２０円上乗せされる。入院では基本料が医療の機能に応じて引き上げられた上で、物価対応料が１日１３０〜８４０円増額される。

スタッフの賃上げに充てるベースアップ評価料は、すでに賃上げを行っている医療機関で、外来は初診時で現行の６０円から２３０円に、再診時で２０円から６０円に上がる。新たに賃上げを行う医療機関の評価料は初診で１７０円、再診で４０円となる。入院は現行の最大１６５０円から最大２５００円にする。

患者は１〜３割の自己負担割合に応じて、窓口での支払額が増加する。