ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が5月31日配信の「ななにー 地下ABEMA」（後8・00）にゲスト出演。フィギュアスケート業界の衝撃費用を明かす場面があった。

この日は「今SNSでバズりまくりのイケメン＆美女の正体は！？ 意外な職業大告白＆プライベートも見せちゃうぞSP」を配信した。

第1子妊娠中のみちょぱこと池田美優の代役として出演した高橋さん。番組内で進行役のEXIT・兼近大樹から「幼少期の頃からフィギュアスケートをやっていたとのことですが、両親のサポートがあってこそですか？」と質問した。

高橋は「両親のサポートがあってこそです！」と即答。「朝も本当に、ちょっと遅刻して学校に行ったり、帰りの会も出ずに練習に向かったりするので、メインは送り迎えですね。両親がずっと付きっきりでした。姉もやっていたので、ちょっとだけレッスン時間や学校時間がズレるので、両親は学校とスケート場を4往復してました」と回想した。

さらに兼近は「お金の面もやっぱりフィギュアって、結構かかるって聞くんですけど…」と追求した。

高橋は「その年代によるんですけど、ある程度（上のレベルに）行くとやっぱり、アイスリンクを貸し切る料金だったりとかがかかる。アイスリンクは1時間半で6万円。プラスコーチ代金を支払わないといけない。フィギュアスケートをやるにはスケートだけじゃなくって、クラシックバレエだったりいろんなレッスンに通わないといけないので、考えたくないほどのお金を費やしてもらいました」と告白すると、スタジオから驚きの声が止まらなかった。