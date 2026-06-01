放送中のドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／以下、『サバ缶』）は、気がつけば早くも折り返し地点を過ぎ、物語は佳境へと入っていくことに。若者たちの宇宙食開発という壮大な夢を描くものとあって、その展開は想像以上にスピーディかつダイナミックだ。次から次へと新キャラクターが登場し、物語を前へ前へと推し進めていく。

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そんな本作は次代を担う若い才能たちの宝庫でもある。中でももっとも注目なのは、第7話より登場した伊東蒼の存在だろう。今後の展開の中心人物となりそうなのが彼女なのだ。

この『サバ缶、宇宙へ行く』は、主演の北村匠海が演じる高校教師・朝野峻一を中心とした若者たちの奮闘を描いてきた。朝野の教え子役には、出口夏希や黒崎煌代といった、現行のエンターテインメントシーンの中核を担う演技者たちが並んでいる。

朝ドラ『ばけばけ』（2025年度後期／NHK総合）での好演が光った夏目透羽、『違国日記』（2024年）で映画初主演を務め、『か「」く「」し「」ご「」と「』（2025年）でも出口と特別な関係を演じていた早瀬憩、来季放送の『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）にも出演が決まっている荒木飛羽などのホープが登場しては展開を盛り上げてきた。そしてここに名を連ね、満を持して登場を果たしたのが伊東である。

本作への彼女の登場は、ドラマの放送がスタートするよりも前から告知されていた。ところがまさかの第7話で初登場だとは、ずいぶんと待たされたものである。しかし、ようやく現れた彼女の役どころには誰もが納得したことだろう。伊東が演じる寺尾瑠夏とは、黒崎が演じる創亮の妹。かつて兄たちが手にしていた“宇宙食開発”という夢のバトンを受け取り、これから奮闘していく者たちの中心的な存在となる人物だ。

伊東本人は登場したばかりだが、この瑠夏という人物は『サバ缶』の物語とともにあり続けてきた。ここで新キャストとしてバトンを受け継ぐというのは、それ相応のハードルがあるだろう。主演の北村を中心に、出口や黒崎らが作り上げ、これに続く者たちが守ってきた作品の世界観というものがある。新たに登場する人物の言動ひとつ取っても、作品の空気感に大きく影響するものだ。“第2期”の早瀬たちも、“第3期”の荒木らも、これをキープし続け、次に登場する者へと丁寧に渡してきた。これを最終的に受け取ったのが、“第4期”のメンバーで、伊東はその中心的な存在だというわけである。

■伊東蒼が『湯を沸かすほどの熱い愛』などで証明してきた実力 幼少期から俳優として活動をしてきた彼女は、同世代の者たちの中でも頭ひとつ抜けている。

宮沢りえ、杉咲花、オダギリジョーに囲まれながら、子役として妙演を刻んだ『湯を沸かすほどの熱い愛』（2016年）の公開から10年ーー。この間に『島々清しゃ』（2017年）と『世界の終わりから』（2023年）という主演作を得た伊東は、若くして日本の映画界になくてはならない存在にまでなった。𠮷田恵輔監督の『空白』（2021年）や片山慎三監督の『さがす』（2022年）ではハードでシリアスな作品世界に身を投じていたが、それぞれの役どころを演じられる者として、彼女以外に演じられる俳優はちょっと思いつかない。

役に合う者がかぎられているのももちろんだが、若ければ若いほど演技の経験は浅いわけで、表現の幅は限定されたものとなる。しかし伊東は持っている引き出しの数が豊富。『さがす』では指名手配犯を追う父親を探す娘の役を演じていたが、軽妙さをベースとしつつも、ときおりのぞかせる気迫は、実際にそのような経験をしたことがあるのかと思ってしまうほどだ。

『空白』ではある悲劇に見舞われる少女を抑制的な演技で体現していたが、『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』（2025年）では底抜けの明るさを持つ女性を好演していたのが記憶に新しい。激しい心の揺れを表出させる長回しのシーンには、彼女の演技の繊細さも感じられたものである。伊東は表現の引き出しが多いだけでなく、表現力の幅も大きいのだ。このあたりのことは、昨年の夏に上演された舞台『愛の乞食』でとくに強く感じたものである。

さて、これから佳境へと向かう『サバ缶』において、伊東はどんな役割を成し遂げるのか。現時点の彼女の素晴らしさは、先述しているようにバトンを受け取り、築き上げられた作品の世界観に見事に溶け込んだことだことにある。しかし、中心人物である以上、本当の意味での大義が用意されているに違いない。はじめての「月9」のフィールドで、伊東の真価は発揮されることになるのか。（文＝折田侑駿）