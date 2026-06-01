信号無視で新婚夫婦をはね、妊婦と胎児を死亡させた7.5tトラック運転手　司法の判断は「執行猶予付き禁固刑」…なぜ？【韓国】

韓国で貨物車を運転中に横断歩道を渡っていた新婚の夫婦をはね、妊婦と胎児を死亡させた50代の運転者に禁錮刑の執行猶予が言い渡された。

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5月30日、法曹界によると、議政府（ウィジョンブ）地裁・刑事6単独は、交通事故処理特例法上の致死および致傷の容疑に問われた50代の男に対し、禁錮2年、執行猶予3年を言い渡した。

男は昨年9月10日午後10時ごろ、議政府市新谷洞（シンゴクドン）の交差点で7.5tトラックを運転中、横断歩道を渡っていた30代男性と、男性の妻である20代女性をはねた疑いがもたれている。

当時、車両側の信号は赤で、被害者らも歩行者信号に従って横断歩道を渡っている状況だった。

しかし、男は前方不注意のまま運転し、停止することなく新婚夫婦である2人をはねた。男は「隣の車線に別の車がいたため、バックミラーの方を見ていて前方の信号を見ていなかった」という趣旨の供述をした。

男が起こした事故により、妊娠17週目だった女性は外傷性くも膜下出血により事故から17日目に命を落とした。胎児も結局、死産となった。

夫の男性は肋骨骨折や外傷性血気胸などの重傷を負った。警察は事案が重大であると判断して逮捕状を請求し、男の身柄を確保したうえで送致していた。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

裁判部は「被告人が横断歩道に差し掛かるずっと前に、すでに車両側の信号は赤に変わっており、被害者らは歩行者側の青信号に従って横断歩道の3分の2ほどを歩いた状態で衝撃を受けた」とし、「女性が死亡し、男性も大けがを負って現在まで治療を続けているなど、結果は非常に重い」と厳しく指摘した。

一方で裁判部は、量刑の理由について「被害者側と合意した点、被告人に罰金刑を超える前科がない点などを考慮した」と説明した。

（記事提供＝時事ジャーナル）