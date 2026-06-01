二宮和也「5人で嵐」ラストライブ後に投稿した“絆を感じる”1枚に大反響！「涙が止まらない」「胸いっぱい」「最高」「いい写真」「大好き」

二宮和也が自身のXを更新。ラストライブ後に投稿した1枚が、100万件を超えるいいねを集めるなど、大きな反響を呼んでいる。

【写真】二宮和也が投稿したステージ上での1枚／ラストライブ当日＆翌日の投稿／ツアー中には舞台裏でのエピソードを明かしたことも

■二宮和也「最後の最後まで嵐。5人で嵐。」

嵐は5月31日、東京ドームでラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の最終公演を開催。26年半のグループ活動に幕を下ろした。

二宮は6月1日0時41分、「最後の最後まで嵐。5人で嵐。どうか皆様も清々しい6月1日を迎えられますように。」と投稿し、1枚の写真を公開した。

写真には、ステージ上に並べられた5つのシャンパングラスが写っている。背景には広い客席が広がるものの観客の姿はなく、ライブ終了後の静かな空気を感じさせる1枚だ。

グラスが5つ並べられていることから、ファンの間では「5人で乾杯したのかな」「嵐らしい締めくくり」などの声が続出。二宮の「5人で嵐」という言葉とともに、メンバーの絆を感じさせる投稿として注目を集めている。

SNSには「涙が止まらない」「5人で乾杯したと思うだけで泣ける」「最後の最後まで嵐でいてくれてありがとう」「5人の絆を感じる」「胸いっぱい」「最高」「いい写真」「大好き」などのコメントが寄せられている。