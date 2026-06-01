嵐5人が手書きメッセージ＆カラフル衣装や円陣、笑顔で手を振る姿などライブ写真を一挙公開！「こちらこそありがとう」「青春でした」「5人に会えてよかった」と反響が殺到

【写真＆動画】嵐5人の手書きメッセージ＆ライブ写真／LIVE Blu-ray＆DVD発売告知

嵐が5月31日、東京ドームでラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の千穐楽を迎え、公式SNSでは手書きメッセージやライブ写真が公開されている。

■隣のメンバーの肩に手を置いて踊る5人の並びショットなど見どころ満載

SNSでは

「26年半ありがとう！！！！！

2026.5.31

嵐

相葉雅紀

松本潤

二宮和也

大野智

櫻井翔

With you」

というメッセージと「#ARASHI」「#WeareARASHI」「#みんなへありがとう」というハッシュタグを添えて計15点の画像や写真を公開。

1枚目の画像では「26年半ありがとう」「2026.5.31 嵐」という手書きメッセージを囲むように、相葉・松本・二宮・大野・櫻井のサインがずらり。

さらに、ライブ写真を計13点公開。青い空に虹がかかる映像とツアータイトルを背景に5人が並んだステージショットをはじめ、拳を握りしめながら色違いのジャケット＆サイドにキラキラのライン入りのパンツの衣装をまとって熱唱する姿。ラメ入りカラフル衣装で隣のメンバーの肩に手を置いて踊る5人の並びショット。ビジューが眩しい色とりどりの衣装でバックダンサーと共に階段に立つ姿も。

さらに、水しぶきのなか勢いよく片脚をあげるダンスや、シルバー×黒の衣装で拳を突き上げたりオーディエンスを煽ったりするショット。たくさんのペンライトが輝く客席や、カラフルなペンライトが眩しい客席から会場を捉えたショット。オレンジや紫、赤などのカラフルな衣装で跪く5人や5人がギュッと集まって歌唱する一コマ。

また、白やブラウン、淡いブルーのジャケット衣装で5人が並び、隣のメンバーの肘に指を当てるポーズや、紙吹雪が舞うなかで5人が円陣を組む姿。“ARASHI”のロゴが浮かび上がるなか5人が手を振り去っていくラストのシーン。最後は、ツアータイトル＆メンバー名が書かれた青い背景の画像で締め括られている。

コメント欄には「こちらこそ本当にありがとう」「嵐が好きでよかった」「永遠に嵐ファンです」「素晴らしいラストライブでした」「5人に会えてよかった」「青春でした」「嵐は最高のアイドル」などといったファンの声が続々と到着。

なお、5月31日の東京ドーム公演を収録したLIVE Blu-ray＆DVD『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』が11月3日に発売されることが決定（※ファミクラストア オンライン限定商品）。加えて、『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』ライブフォトブック(仮)発売も決定した。

嵐の公式Instagramでは、嵐の5人が揃って発売を告知する動画も公開されている。

■手書きの「26年半ありがとう！！！！！」に5人のサインを添えて公開

水しぶきが上がるダイナミックな演出や客席のペンライトが美しいライブ写真も必見。

■LIVE Blu-ray＆DVDのリリース告知

5人が声を揃えて「こんにちは、嵐です！」と挨拶するシーンからスタートする動画。