1日前引けの日経平均株価は続伸。前週末比708.74円（1.07％）高の6万7038.24円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は412、値下がりは1128、変わらずは16と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を617.88円押し上げ。次いでキオクシア <285A>が163.08円、東エレク <8035>が145.82円、村田製 <6981>が109.01円、太陽誘電 <6976>が69.56円と続いた。



マイナス寄与度は155.27円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が139.99円、フジクラ <5803>が34.39円、イビデン <4062>が32.18円、豊田通商 <8015>が29.77円と並んだ。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、サービス、金属製品、電気機器が続いた。値下がり上位には鉱業、輸送用機器、医薬品が並んだ。



株探ニュース