1日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数384、値下がり銘柄数1013と、値下がりが優勢だった。



個別ではヒラノテクシード<6245>がストップ高。ニッカトー<5367>、北川精機<6327>、京写<6837>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＫＧ情報<2408>、ケイティケイ<3035>、きちりホールディングス<3082>、シンデン・ハイテックス<3131>、Ｊ－ＭＡＸ<3422>など27銘柄は年初来高値を更新。ａｂｃ<8783>、インスペック<6656>、太洋テクノレックス<6663>、地盤ネットホールディングス<6072>、イーソル<4420>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホクリヨウ<1384>、ファーストコーポレーション<1430>、コロンビア・ワークス<146A>、中外鉱業<1491>、ＳＤＳホールディングス<1711>など173銘柄が年初来安値を更新。ナ・デックス<7435>、白鳩<3192>、ＡＫＩＢＡホールディングス<6840>、シリコンスタジオ<3907>、大阪製鐵<5449>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース