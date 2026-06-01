暑い夏がやってきますね！

夏の暑さに負けず盛り上がっているのが、スポーツ観戦！毎日、国内外で一流のアスリートの熱い戦いを見ることができますよね！

そんな中、目の前で”アクションスポーツ”の興奮を味わえる機会があるんです！

『X GAMES CHIBA 2026』！！

あの、驚くほどの技や、迫力満点の音、アスリートたちの活躍や掛け声、歓声などなど、世界で活躍する選手たちの戦いを目の前で日本で見るチャンスです！

昨年は大阪で開催されましたが、今年は千葉に戻ってきます！

７月４日（土）５日（日）幕張メッセで行われます。

1995年にアメリカで始まった「X GAMES」。日本には2022年に初上陸！

世界192カ国5億世帯が視聴、13カ国で累計600万人以上が熱狂しているという大人気のイベントです！

スケートボード、BMX、Moto Xの３競技から、今年は15種目が実施されます。

今年からはプロリーグ「Xゲームズ リーグ」が始動！

「東京」「ニューヨーク」「ロサンゼルス」「サンパウロ」の４つのチームに分かれてアスリートが個人としてだけでなく、チームの一員としても戦います。

ドラフトで選ばれたアスリートが各チームに別れて戦います！

応援する方も、いろんな見方が出来て楽しめること間違いなし！

もちろん、日本人選手もたくさん参加するので、ぜひ、お目当てのアスリート、チームを見つけて楽しんでください！

さらに、音楽やグルメ、アートも楽しめる複合型イベント、ということで、会場で音楽ライブやアートのパフォーマンスも行われる予定。

体験コーナーもあるので、見ていて自分もやりたくなったら、ぜひチャレンジしてみてください！

ゲストに、X GAMESの大会で、これまでMCを担当しているスポーツMCのALEEさんを迎えて、注目の選手やX GAMESの楽しみ方を伺います🎵

（写真では、二人がスケボーやバックフリップしているつもりでパシャリ！）

〜ラインナップ〜

【月】今年は進化して千葉に戻ってくる！

【火】今年からリーグ制が始動！その中身とは？

【水】スケートボードに注目！

【木】BMX、Moto Xに注目！

【金】音楽、グルメ、アートも楽しめるイベント

〜イベント概要〜

【タイトル】『X GAMES CHIBA 2026』

【スケジュール・会場】7月4日（土）5日（日）幕張メッセにて

【オフィシャルサイト】https://xgamesjapan.com/archive/