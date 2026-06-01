「株式会社ちいかわで理想の経営組織図を作るなら？」累計70万再生突破 ハチワレ“副社長”が1日不在で生じるリスクに「リアルすぎる」の声
SNSマーケティング及びSNS採用の総合コンサルティングを手がけるEMOLVAは、代表・榊原清一氏の各公式SNSアカウント（TikTok、X、Instagram、YouTube）にて配信した新企画「アニメキャラで会社組織を作ったら」シリーズが、全プラットフォーム累計で70万回再生を突破した。
【動画】「めっちゃ詳しくて草」70万再生を突破した『株式会社ちいかわ』を作るなら？
同企画では、YouTubeの人気番組『人財版 令和の虎』などで“虎（投資家・審査員）”として活躍する榊原氏が、ビジネス・採用市場のプロフェッショナルとしての知見を活かし、人気アニメ『ちいかわ』のキャラクターたちを企業の役職（CXO）に当てはめた「理想の適材適所組織」を考案。エンタメ性と実用的なビジネスノウハウが融合した内容が、Z世代からマネジメント層まで幅広い層の共感を呼び、大きな話題となっている。
動画内では、ちいかわに登場する主要キャラクターの特性を、企業の経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」のマネジメント視点から分析し、以下の7つの役職へ最適に配置している。
榊原氏は総評として「適材適所の組織が完成した」と評価する一方、重大なリスクである「業務中のコミュニケーション」を指摘した。社長は寡黙、経理は無言、人事は「ワッ……」「アッ……」、監査役は「ハァーッ」。会議室で行われている議論の内容を、ハチワレ副社長（COO）以外の誰も翻訳できないため、「ハチワレ副社長が1日不在になれば、組織全体が機能停止に陥る構造である」という、リアルな組織マネジメントの落とし穴を突いた考察が、多くの経営者や人事担当者の間で「深い」「リアルすぎる」と大きな反響を呼んだ。
■『株式会社ちいかわ』の役員構成
（1）代表取締役社長（CEO）：ラッコ
組織のトップに不可欠な、実力に裏打ちされた「象徴」としてのカリスマ性を評価。
「上位ランカー」として全住民の尊敬と憧れを集める圧倒的なパフォーマンスと、後進を時に厳しく、時に温かく指導する教育的視点を兼ね備えたリーダーシップは、弱肉強食のビジネス界を生き抜く社長として申し分ない存在。
（2）最高執行責任者（COO）：ハチワレ
ビジョンを具体的な実務に落とし込み、組織内外を繋ぐ「翻訳者」としての能力を高く評価。言葉の少ないメンバーの意図を汲み取り言語化する卓越したコミュニケーション能力を持ち、「草むしり検定」の勉強を主導するほどの目標設定・実行支援のプロ。社長の掲げる高い目標を現場が理解できるレベルまで咀嚼し実行に移す、実務の要。
（3）営業本部長（CSO）：シーサー
顧客との信頼関係を築く対人スキルと、結果へのコミットメント力を評価。ラーメン屋「郎」での高い接客スキルに加え、「スーパーアルバイター」という高難度資格を取得し、お酒の資格まで勉強する圧倒的な学習意欲を兼ね備えた叩き上げ型セールスとして、組織に売上をもたらす存在。
（4）経理・財務部長（CFO）：カニ
数字を厳格に管理する幾帳面さと、組織の資金を守る責任感を評価。古本屋の運営（仕入れ・販売・在庫管理）を一人でこなす商売人であり、資金の循環を深く理解している。周囲への面倒見の良さも持ち合わせ、資金管理能力と人間性を兼ね備えた「組織のお金を守る最後の砦」。
（5）技術・開発部長（CTO）：ポシェットの鎧さん
独自の技術力（クリエイティビティ）で他社との差別化を図る技術責任者。パジャマやポシェットを自ら手作りし、市場（ちいかわ達）に熱狂的に受け入れられるプロダクト開発力を持つ。ユーザーの喜びを第一に考える視点は、R&D（研究開発）部門のトップとして組織の競争力の源泉となる。
（6）人事・総務部長（CHRO）：ちいかわ
組織のチームワークとメンタルヘルスケアを担う潤滑油。非常に感受性が高く、他者の小さな変化や異変に誰よりも早く気づくことができる。社員の孤独や不満を早期に察知し、多種多様な個性が集まる職場のチームワークを守る存在として最適。
（7）監査役：くりまんじゅう
コンプライアンスの遵守と、組織のルールを正しく運用するための監視役。難関資格「お酒の資格」の保持者であり、自らもルールを遵守する立場。不適切な行動を見逃さない芯の強さと「ルール遵守の意識」を兼ね備え、ガバナンスの番人として機能する。
【動画】「めっちゃ詳しくて草」70万再生を突破した『株式会社ちいかわ』を作るなら？
同企画では、YouTubeの人気番組『人財版 令和の虎』などで“虎（投資家・審査員）”として活躍する榊原氏が、ビジネス・採用市場のプロフェッショナルとしての知見を活かし、人気アニメ『ちいかわ』のキャラクターたちを企業の役職（CXO）に当てはめた「理想の適材適所組織」を考案。エンタメ性と実用的なビジネスノウハウが融合した内容が、Z世代からマネジメント層まで幅広い層の共感を呼び、大きな話題となっている。
榊原氏は総評として「適材適所の組織が完成した」と評価する一方、重大なリスクである「業務中のコミュニケーション」を指摘した。社長は寡黙、経理は無言、人事は「ワッ……」「アッ……」、監査役は「ハァーッ」。会議室で行われている議論の内容を、ハチワレ副社長（COO）以外の誰も翻訳できないため、「ハチワレ副社長が1日不在になれば、組織全体が機能停止に陥る構造である」という、リアルな組織マネジメントの落とし穴を突いた考察が、多くの経営者や人事担当者の間で「深い」「リアルすぎる」と大きな反響を呼んだ。
■『株式会社ちいかわ』の役員構成
（1）代表取締役社長（CEO）：ラッコ
組織のトップに不可欠な、実力に裏打ちされた「象徴」としてのカリスマ性を評価。
「上位ランカー」として全住民の尊敬と憧れを集める圧倒的なパフォーマンスと、後進を時に厳しく、時に温かく指導する教育的視点を兼ね備えたリーダーシップは、弱肉強食のビジネス界を生き抜く社長として申し分ない存在。
（2）最高執行責任者（COO）：ハチワレ
ビジョンを具体的な実務に落とし込み、組織内外を繋ぐ「翻訳者」としての能力を高く評価。言葉の少ないメンバーの意図を汲み取り言語化する卓越したコミュニケーション能力を持ち、「草むしり検定」の勉強を主導するほどの目標設定・実行支援のプロ。社長の掲げる高い目標を現場が理解できるレベルまで咀嚼し実行に移す、実務の要。
（3）営業本部長（CSO）：シーサー
顧客との信頼関係を築く対人スキルと、結果へのコミットメント力を評価。ラーメン屋「郎」での高い接客スキルに加え、「スーパーアルバイター」という高難度資格を取得し、お酒の資格まで勉強する圧倒的な学習意欲を兼ね備えた叩き上げ型セールスとして、組織に売上をもたらす存在。
（4）経理・財務部長（CFO）：カニ
数字を厳格に管理する幾帳面さと、組織の資金を守る責任感を評価。古本屋の運営（仕入れ・販売・在庫管理）を一人でこなす商売人であり、資金の循環を深く理解している。周囲への面倒見の良さも持ち合わせ、資金管理能力と人間性を兼ね備えた「組織のお金を守る最後の砦」。
（5）技術・開発部長（CTO）：ポシェットの鎧さん
独自の技術力（クリエイティビティ）で他社との差別化を図る技術責任者。パジャマやポシェットを自ら手作りし、市場（ちいかわ達）に熱狂的に受け入れられるプロダクト開発力を持つ。ユーザーの喜びを第一に考える視点は、R&D（研究開発）部門のトップとして組織の競争力の源泉となる。
（6）人事・総務部長（CHRO）：ちいかわ
組織のチームワークとメンタルヘルスケアを担う潤滑油。非常に感受性が高く、他者の小さな変化や異変に誰よりも早く気づくことができる。社員の孤独や不満を早期に察知し、多種多様な個性が集まる職場のチームワークを守る存在として最適。
（7）監査役：くりまんじゅう
コンプライアンスの遵守と、組織のルールを正しく運用するための監視役。難関資格「お酒の資格」の保持者であり、自らもルールを遵守する立場。不適切な行動を見逃さない芯の強さと「ルール遵守の意識」を兼ね備え、ガバナンスの番人として機能する。