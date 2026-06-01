ユニクロ、「猛暑の夏」着こなし紹介 満員電車の“ムレ”＆じっとり熱帯夜＆雨上がりの猛烈な蒸し返しに対策
ユニクロが6月1日、夏のさまざまな“暑さ”に応じた着こなしを解説。第1弾とした「梅雨時期の適材適暑」を紹介した。
【画像】日常のさまざまなシーンを想定した“着こなし”
同社は、厚さの質の違いに応じて最適な服を選ぶ新たな考え方「適材適所（適材適所）」を提案。6月中旬より特集サイトを順次公開し、その第1弾として「梅雨時期の適材適暑」を展開する。
近年の日本の夏の“暑さ”について、梅雨時期のじめじめとした湿気、真夏の肌を刺すような直射日光、昼の熱気が抜けきらない熱帯夜など、時間帯や環境によって暑さの質は大きく異なる。同社はこうした多様な暑さに対して、「暑さの質に合わせた装いを選ぶことが、より快適に過ごすために重要になっています」と呼びかけ。「適材適暑」とは、その時々の暑さや環境に合わせて、素材・機能・デザインを選び、レイヤリングや着こなしを組み合わせることで、衣服で快適さをコントロールする、新しい服選びの考え方としている。
同プロジェクトでは、暑さ対策の専門家であり、熱中症予防声かけプロジェクトの実行委員長でもある三宅康史医師（救急専門医）の監修のもと、医学的知見を取り入れながら「適材適暑」の考え方を整理した。
【画像】日常のさまざまなシーンを想定した“着こなし”
同社は、厚さの質の違いに応じて最適な服を選ぶ新たな考え方「適材適所（適材適所）」を提案。6月中旬より特集サイトを順次公開し、その第1弾として「梅雨時期の適材適暑」を展開する。
近年の日本の夏の“暑さ”について、梅雨時期のじめじめとした湿気、真夏の肌を刺すような直射日光、昼の熱気が抜けきらない熱帯夜など、時間帯や環境によって暑さの質は大きく異なる。同社はこうした多様な暑さに対して、「暑さの質に合わせた装いを選ぶことが、より快適に過ごすために重要になっています」と呼びかけ。「適材適暑」とは、その時々の暑さや環境に合わせて、素材・機能・デザインを選び、レイヤリングや着こなしを組み合わせることで、衣服で快適さをコントロールする、新しい服選びの考え方としている。
同プロジェクトでは、暑さ対策の専門家であり、熱中症予防声かけプロジェクトの実行委員長でもある三宅康史医師（救急専門医）の監修のもと、医学的知見を取り入れながら「適材適暑」の考え方を整理した。