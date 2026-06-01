女優の瀧本美織（34）が5月31日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。自身の占い結果に驚く場面があった。

同番組で共演した女優・佐津川愛美の手相について、占い師の大串ノリコさんが診断。スター線やスクエア線があり、これまでの努力の証であることや、人気運、社会的評価の上昇などポジティブな言葉を掛けると、瀧本は「先生、私もどっちもあります！」と主張した。

しかし大串さんは「これね、エロ線ですよ」とバッサリ。瀧本は「なんで！？エロ線？」と動揺しながらも「でも自覚はあります」と告白。「人間としての本能だからしょうがないと思って生きてる」と告げられると、「胸を張って生きてます。全然恥ずかしくない」と断言した。

さらに結婚線が複数あり「3本以上になると“恋多き”になって相手が決まらなくなる。瀧本さんは自由奔放すぎる、男性がついていけない」との診断が。また右目尻のホクロについては一般論として「男運が悪くなる」との見立てが。

これに瀧本は「取ったらどうなりますか？」と相談。「男運は良くなるけど、仕事運はちょっと下がっちゃうかも」という大串さんに、「難しいんですね…」と納得した。

とはいえ大串さんは「男好きだからと言って、取っ替え引っ替えではない」とも。瀧本に離婚相があり、それを相殺するために「基本的にはバツイチの人がいい」と勧め、決断を後押しするために「できちゃった婚」を推薦。「頑張れば37歳で出会いが」とのアドバイスに、瀧本は「37？近いですね」と興味津々だった。