TBSの古谷有美アナウンサー（38）が1日、自身のインスタグラムを更新し、5月31日をもって同局を退社したと報告した。

「みなさまへご報告です」と書き出し、「5月31日をもちましてTBSテレビを退社致しました。15年間、本当にありがとうございました」と報告。

「小学生のころ、国語の教科書を声に出して読むことがただただ好きな子どもでした。TBSアナウンサーとして教科書何冊分かもわからないほど沢山の原稿を読んだ日々。本当に幸せなことを仕事にできたのだと思います」とし、「これまで育ててくださった方々へ心より感謝申し上げます」と続けた。

「今後は、フリーランスという立場で より深く丁寧に、好きという気持ちを共有することを大切に家族を支えながら歩んで参ります。これからも、どうぞ宜しくお願い申し上げます」と結んだ。

古谷アナは上智大を卒業後11年にTBSに入社。「Nスタ」「NEWS23」「ビビット」などを担当した。20年7月、同年に結婚し、すでに妊娠していることを発表。同12月に第1子となる男児を出産したと報告した。22年9月には第2子女児、昨年2月に第3子男児出産を発表していた。