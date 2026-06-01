馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はノースフライトが勝った１９９４年の安田記念を取り上げる。「フーちゃん」と愛称で親しまれた「マイルの女王」が国内外の強敵たち相手に２馬身半差の完勝で初のＧ１タイトルをつかんだ一戦だ。

１頭の牝馬が日本競馬の危機を救った。前哨戦の京王杯ＳＣで、この年から出走可能になった１〜４着馬が上位を独占。崩れかけていた自信とプライドを取り戻したのはノースフライトと角田のコンビだった。外国馬を一瞬にしてなで切る、胸のすくようなレースでベストマイラーの座に就いた。

スタートはそれほど良くなかった。だが、角田は慌てなかった。「前が外国馬を中心にして、あまりにもごちゃごちゃしていたんだ。もまれるよりはいいと思って」とじっくり待機。前半３ハロン３３秒８という超ハイペースになり、この戦法がはまった。３〜４コーナー。メイショウレグナムの橋本広と目が合うと、「勝ってくださいよ」という声が聞こえたという。冷静だった。

手綱を動かすと、返ってきた抜群の手応え。内の馬が止まって見えるような勢いで進出を開始した。先頭に立っていたサクラバクシンオーをアッという間にかわすと、目の前には限りない無人の野が広がる。外国からの刺客だったスキーパラダイスもサイエダディもやってこない。２馬身半差。完勝だ。ゴール後はトーワダーリンで２着に突っ込んだ同期の田中勝とハイタッチ。喜びを爆発させた。

「あっけないような、うれしいような複雑な気持ちだけど、僕の馬が一番強いと思っていました。この馬らしくないレースでしたが、夏村さん（助手）と厩務員さんがよくやってくれたおかげでしょう」と角田は会心の笑顔。ノースフライトを「フーちゃん」と呼び、友達のように接してきた厩務員の石倉幹子さんは、女性初のＧ１制覇という快挙を達成した。

ノースフライトはその後、秋にマイルＣＳも勝った。コースレコードを０秒３更新する勝利を最後に引退。繁殖入りした。同一年の安田記念とマイルＣＳを勝ったのは当時、１９８５年のニホンピロウイナー以来となる２頭目。特にキャリアを通じて、マイル戦では５戦５勝と圧倒的な成績を誇る「マイルの女王」として、多くのファンに愛される存在だった。