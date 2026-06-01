ももいろクローバーＺの百田夏菜子が１日、都内で行われたロッテ「パイの実」アニメ化発表会に出席した。

「パイの実」は発売から４８年目を迎えるロングセラー菓子。初のアニメ「パイの実 おしの森へようこそ！」が４日から同社の公式Ｙｏｕ Ｔｕｂｅで公開される。淡い黄色のワンピース姿で登場した百田は「大好きなパイの実のアニメ化。かわいいキャラクターがいっぱいいるので、推しを見つけたいと思います」と笑顔であいさつ。パイの実をアレンジして食べることが好きだといい「温めたり、冷やしてもおいしい。気分や季節によって、ちょいアレンジしていただくことがとっても好きです」と話した。

キャラクター紹介を経て、自身の推しには、アニメのヒロイン・ロクシーと回答。「玉井詩織ちゃんと同じ６月４日生まれ、ストップウォッチを６秒４で止められる特技も１０秒００で止められた高木れにちゃんと同じ。髪飾りもあーりんのものに似ている。ももクロ要素をたくさん見つけました」と話し、メンバー愛も見せつけた。

同アニメは主人公・パイルの声優を人気アニメ「クレヨンしんちゃん」野原しんのすけ役の小林由美子が務め、「ＨＵＧっと！プリキュア」キュアエール役の引坂理絵も出演する。