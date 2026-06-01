ウルグアイがW杯メンバー26人を発表、過去4大会出場のスアレスは選外に

ウルグアイサッカー協会（AUF）は5月31日、2026 FIFAワールドカップ（W杯）に臨むウルグアイ代表メンバー26人を発表した。

過去4大会に出場しているFWルイス・スアレスが選外となり、「ついにか」と反響を呼んでいる。

マルセロ・ビエルサ監督が率いるウルグアイはグループステージで、サウジアラビア代表、カーボベルデ代表、スペイン代表と対戦する。

メンバーには、MFフェデリコ・バルベルデやFWダルウィン・ヌニェス、MFロドリゴ・ベンタンクールといった世界トップクラスの主軸に加え、経験豊富なフェルナンド・ムスレラらが順当に名を連ねた。ビエルサ監督のもと、一丸となって伝統の「セレステ（空色）」の誇りを胸に戦う。

また、2024年9月以降招集されておらず、過去4大会に出場していたスアレスは選外に。一時は代表引退を発表していたが、その後代表復帰の意欲を示していたものの、サプライズとはならなかった。

SNS上では「ヌニェス爆発してくれないかな」「なんだかんだウルグアイは強そう」といったコメントや、「まじかー！残念」「僕のアイドルが！」「まだやれるって」「全盛期を知る者としては少し寂しさを感じてしまう」「サプライズならずか」とスアレスに関するコメントが多数寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）