先月29日、ソウル市中区（チュング）のユニクロ明洞（ミョンドン）店。1階から3階までの店内各所は、この日から始まったセールイベント「ユニクロ感謝祭」でにぎわっていた。総面積3255平方メートル（約1000坪）のこの店舗は韓国国内最大のユニクロ店舗で、2021年に新型コロナウイルスと「ノージャパン（日本製品不買運動）」の影響で明洞から撤退したが、先月22日、5年ぶりに再オープンした。

3階には試着室が24室もあったが、この日午後2時時点では、服を1着試着するだけでも15分待たなければならないほど行列ができていた。友人とともに店舗を訪れたユンさん〔東大門区（トンデムング）、58〕は、「久しぶりに明洞に来たので見物に来た」と話しながらも、「有名な日本ブランドが再び出店し、外国人観光客を根こそぎ持っていかれるのではないかと心配だ」と語った。

しかし同日、明洞にある韓国ファッションブランドMUSINSA STANDARD（ムシンサ・スタンダード）の店舗は、外国人客で足の踏み場もないほど混雑していた。ロッテ百貨店本店9階のKファッション専門館「KINETIC GROUND（キネティック グラウンド）」を見て回る人々の大半も、若い外国人観光客だった。

この日、KファッションブランドKIRSH（キルシー）の店舗で出会った台湾人のライナさん（22）は、「K-POPアイドルが好きで、韓国には2回も遊びに来た」とし、「初めて来た時はコンビニや観光地を回ったが、今回はKファッションとKビューティーのショッピングに集中している」と話した。