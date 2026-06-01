スターバックスから、とろけるハニーの甘さとバナナの豊かな風味が贅沢に広がる「ハニー バナナ フラペチーノ」が登場。

コクのある味わいながらも後味はすっきりとした、初夏にぴったりの一杯です☆

スターバックス「ハニー バナナ フラペチーノ」

価格：持帰り 687円(税込)／店内利用 700円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

販売期間：2026年6月5日（金）〜 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

スターバックスから、バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、はちみつのコクのある甘さを重ねることで、素材が織りなすバランスの取れた黄金の味わいに仕上げられた「ハニー バナナ フラペチーノ」が登場。

カップの底に「もったいないバナナ」を使用した果肉を入れ、飲み進めるたびにバナナ本来の自然な甘みと食感が感じられる仕立てにしてあります。

さらに「もったいないバナナ」を使用したバナナパウダーに、ホワイトチョコレート風味のシロップとはちみつを合わせたフラペチーノを注ぎ入れ、仕上げにホイップクリームとはちみつをトッピング。

濃厚でまろやかなコクがありながら、はちみつならではの甘さが口の中に広がり、バナナのまろやかな甘みとマッチする贅沢感のある味わいは初夏のご褒美にぴったりです。

※はちみつを使用しています

おいしいのに規格外の「もったいないバナナ」を活用

「ハニー バナナ フラペチーノ」に使用されているのは、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で“規格外”として捨てられてしまっていたバナナ「もったいないバナナ」

果肉の味わいは正規品と変わらないこのバナナをフラペチーノの素材として活かし、自然のめぐみを無駄なく、おいしく届けられます。

甘さを重ねて広がる、ご褒美カスタマイズ

そのままでも贅沢な味わいが楽しめる「ハニー バナナ フラペチーノ」

カスタマイズすることによって、よりリッチで満足感のある味わいが広がります。

お好みに合わせて甘さの表情を変えながら、ハニー バナナならではの贅沢な味わいが楽しめるカスタマイズを紹介していきます。

バナナチョコのような味わいに：チョコレートチップ／チョコレートソース 追加

チョコレートチップ価格：55円(税込)

チョコレートチップとチョコレートソースを加えることで、バナナのまろやかな甘さに、カカオのコクとほろ苦さが重なり、デザート感のある贅沢な味わいに。

甘いものをしっかり楽しみたいときや、気分を切り替えたい午後のひとときにおすすめです。

甘さに深みを重ねた、リッチな味わいに：バニラビーンシロップ変更／キャラメルソース 追加

バニラビーンシロップ変更：80円(税込)

バニラビーンシロップとキャラメルソースを加えることで、ハニー バナナの甘さにやさしいコクと深みをプラス。

バニラの豊かな香りが広がり、ゆったりと過ごしたい時間や、自分へのご褒美として楽しみたいシーンにぴったりです。

素材の甘みを贅沢に楽しむ、“じゅわっと”とろける黄金の味わいに仕上げられたフラペチーノ。

スターバックスにて2026年6月5日より販売される「ハニー バナナ フラペチーノ」の紹介でした☆

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