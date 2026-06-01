憲政史上初めて“パパ活”で議員辞職した宮沢博行元衆院議員が、政治団体「創生党」を設立する。

【映像】“パパ活不倫”で辞職した当時の宮沢氏（実際の様子）

2023年、裏金問題に揺れていた自民党。多くの議員が「記憶がない」「承知をしておりません」と疑惑を否定する中、防衛副大臣だった宮沢氏は「『しゃべるな、しゃべるな』。これですよ。（言われたのは）派閥の方からでございます。私がしゃべってしまったら、もう派閥から追い出されるかもしれませんけど、指示はございました」と内情を告白。

しかしその後、自身のパパ活が週刊誌に報じられた。事実関係を記者に問われ「記憶にございます」と正直に認め、話題になった。その後、議員辞職した。

宮沢氏は1975年、静岡県旧・龍山村生まれ。中学から剣道をはじめ、6段の腕前。座右の銘は「質実剛健」だ。

高校では生徒会長を務めていたという宮沢氏は、その後、東京大学法学部にストレートで入学。卒業後、磐田市議を経て、2012年の衆院選で静岡3区から初当選した。当選同期には、宮崎謙介氏と妻の金子恵美氏もいた。

この2012年初当選組は、のちに「魔の2012年組」とも呼ばれることになる。そんななか宮沢氏は、防衛大臣政務官、防衛副大臣を歴任。自民党の名門派閥、安倍派にも所属していた。

当選同期の宮崎氏は、宮沢氏について「我々の時ぐらいから党が強くなり、自民党の方の顔色をうかがうような、先輩に好かれるようなアクションや発言をするサラリーマン的国会議員が増えたと言われていた。（宮沢氏は）その中の空気を良い意味で読まず、自分の信念を貫くサムライのような国会議員だと思っていた。かなり右。非常に極めて保守の右の右の右の方にいる人間かと思う」と語る。

2024年の衆議院選挙。宮沢氏は国政復帰をかけ、静岡3区から無所属で出馬した。しかし結果は、落選。2025年9月14日にABEMA的ニュースショーに出演した際「脳腫瘍から回復した。たまたま目まいがして、脳を見てもらったら脳腫瘍が見つかった。1月に手術をして元気になった」と明かしていた。

そして2026年6月、宮沢氏が新党を立ち上げる。掲げるのは「保守勢力の結集」で、名前は「創生党」。まずは地方議会に候補者を送り出す考えだという。

宮崎氏は「もう宮沢氏が議員辞職した後から、『やっぱり国政にこだわりたい』という話をしていた。『俺はやっぱり新党を立ち上げるしかないな』みたいなことを言っていた」と明かす。

一方、ジャーナリストの青山和弘氏は、宮沢氏が新党をつくる上での大きな問題を指摘する。「宮沢氏は保守政治家を自認し、今回も『保守勢力の結集』という言い方をしている。保守勢力という意味では、日本保守党とか参政党とか、一体こういった政党と何が違うのか。ここがやっぱりはっきりすることが何よりも大事だ」。

乱立する保守系勢力の中でも、特に成功例として、青山氏は参政党を挙げる。「やはり彼らが掲げた“日本人ファースト”というキャッチコピーが人々の気持ちに刺さった。忘れてはいけないのは、参政党は実は全国組織を持っている。都市部だけでなくて、いろいろな地域にそれぞれ参政党の会があり、ちゃんと党費を納めた会員がいて、そこから候補者を立てることができる。候補者が少なければいくら人気が一時期あったとしても、そんなに勝つことはできない」。

そうした参政党の状況も踏まえ、青山氏はそもそも新しい政党を作ること自体が難しいと指摘する。「政党を作るというのはものすごくお金もかかるし、人もいる。まず（政党に）一人では何の活動もできない。党本部をどうするのか、党職員はいるのか、これから何を目指していくのか」。

そして、「既存の政党に対するアンチテーゼという理由はわからなくはないが、それには『何が駄目で、何を新しく実現したいのか』がはっきりしていないと、有権者は“創生党”に入れる理由がない。そこをはっきりしてほしいし、一体何が新しい理念なのかを聞いてみたい」と語った。

（『ABEMA的ニュースショー』より）