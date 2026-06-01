岩城滉一、31歳で免許取得→“初めて買った車”は今年手に入れた“世界的名車” オープンカーを選んだ衝撃の理由「俺、車乗るとすぐに…」
俳優の岩城滉一（75）が、1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の“初愛車”がオープンカーだった理由を語った。
【動画】ダンディーが過ぎる！75歳・岩城滉一「大事に死ぬまで乗っていたい」 初めて買った車と同モデルの“愛車”に白スーツで乗り込みドライブの一部始終
岩城は、バイクを乗り始めた時期について「16（歳）。じゃないとだって免許取れない」と明かし、「車より長い付き合いですか？」という質問には「車なんて比じゃないですよ。僕、車の免許（取ったの）31（歳）ですもん。車乗るとすぐ酔っちゃうんで、ずっとオートバイに乗ってたね」と意外な秘話を明かした。
スタッフから「車と違ってこうバイクって風を浴びるんでなんかこう、乗ってる感じがする」と言われると、岩城も「気持ちいいよね。酔うって感じがなくて」と共感。「だから一番初めに買ったのは、オープンカー買ったよね。『オープンカーだと平気だな』って」と、理由を明かした。
岩城は続けて、「それで1番初めに買ったオープンカーが、こないだ一緒にYouTubeで撮ってもらったSL（『Mercedes-Benz（メルセデス・ベンツ ）280SL』）だったんだよね」と告白した。同車は、今年3月に同チャンネルで初公開。「8年ぐらいかけて探してやっと見つけました」「不具合のあるところを少しずつ直してます」と説明していた自慢の愛車。20歳のころから憧れていた1台だという。
岩城は「俺のきれいだよ〜」と誇らしげな表情で、「俺なんか、昔の車やっぱ好きなんだね。車もバイクもなんか壊れても修理できるっていいよね」とその理由を明かした。
この日は、5月16日〜6月5日まで東京・代官山の蔦屋書店で開催中の「『THE BASE』2026 PAMS POPUP at Daikanyama Tsutaya Books」で、24日に実施した「MORNING CRUISE × PAMS」の模様を公開。KAWASAKI 空冷Z専門店 PAMSのポップアップイベントとして、代官山T-SITE協力のもと、空冷KAWASAKI Zが集結し、『Z1』『Z2』『Z1000』『Z1000J/R』など、こだわりの詰まったクラシックZが並ぶ、早朝だけの特別なミーティングイベントとなった。
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岩城は、バイクを乗り始めた時期について「16（歳）。じゃないとだって免許取れない」と明かし、「車より長い付き合いですか？」という質問には「車なんて比じゃないですよ。僕、車の免許（取ったの）31（歳）ですもん。車乗るとすぐ酔っちゃうんで、ずっとオートバイに乗ってたね」と意外な秘話を明かした。
岩城は続けて、「それで1番初めに買ったオープンカーが、こないだ一緒にYouTubeで撮ってもらったSL（『Mercedes-Benz（メルセデス・ベンツ ）280SL』）だったんだよね」と告白した。同車は、今年3月に同チャンネルで初公開。「8年ぐらいかけて探してやっと見つけました」「不具合のあるところを少しずつ直してます」と説明していた自慢の愛車。20歳のころから憧れていた1台だという。
岩城は「俺のきれいだよ〜」と誇らしげな表情で、「俺なんか、昔の車やっぱ好きなんだね。車もバイクもなんか壊れても修理できるっていいよね」とその理由を明かした。
この日は、5月16日〜6月5日まで東京・代官山の蔦屋書店で開催中の「『THE BASE』2026 PAMS POPUP at Daikanyama Tsutaya Books」で、24日に実施した「MORNING CRUISE × PAMS」の模様を公開。KAWASAKI 空冷Z専門店 PAMSのポップアップイベントとして、代官山T-SITE協力のもと、空冷KAWASAKI Zが集結し、『Z1』『Z2』『Z1000』『Z1000J/R』など、こだわりの詰まったクラシックZが並ぶ、早朝だけの特別なミーティングイベントとなった。