5月23日、あの（年齢非公表）がXで冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の降板を宣言し、波紋を呼んでいる。事の始まりは18日深夜放送の同番組。

【画像】あのちゃんに「でかいキューピー」と呼ばれた女性歌手

「『ベッキーの次に嫌いな芸能人は？』という質問にあのちゃんが『鈴木紗理奈』と回答。これに対し紗理奈本人がSNS上で、『普通にいじめやん』と怒りを表明し、テレ朝が謝罪する騒動になった」（スポーツ紙記者）



ano名義でソロアーティストとしても活動

本名、生年月日、出身地のすべてが非公表のあの。

「小学生時代から消滅願望を持つ根暗キャラで、中学ではいじめの対象に。『キモイ』『死ね』と言ってきた人々への復讐のため、芸能界を志し、2013年にアイドルグループ『ゆるめるモ！』に加入。曲の最中に会場を脱走する、客席にダイブするなど型破りな行動でファンを魅了した」（同前）

粗品とふたりで交際を否定

19年にグループを卒業し、ソロ活動を開始。21年、『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の「遠隔大喜利」企画でブレイクした。

「一人称が『僕』の不思議ちゃんキャラと、歯に衣着せぬトークのギャップが受け、バラエティ番組やCMで引っ張りだこに。23年にはヒット曲『ちゅ、多様性。』を引っ提げ紅白歌合戦にも出場した」（芸能記者）

私生活では20年に「King Gnu」のボーカル・井口理との半同棲を『フライデー』がスクープ。破局後はお笑いコンビ・霜降り明星の粗品との仲が噂され、週刊誌も後を追ったが、

「粗品がこれに怒り、記者を逆直撃。YouTubeにあのと2人揃って出演し、交際を否定した」（芸能デスク）

Xに「もう続けたくない」と吐露

女優としても頭角を現し、現在放送中のドラマ『惡の華』（テレビ東京系）では狂気的なヒロインを怪演。

一方、バラエティ番組では破天荒さで周囲をヒヤヒヤさせることもしばしば。

「泉ピン子を呼び捨てし、和田アキ子を『でかいキューピー』呼ばわり。ベッキーのXを『しょうもないから』という理由でミュートしたと告白し、共演NGが噂されたこともあったが、後に2人が共演した際、『番組上の演出で冗談だった』と種明かしした」（同前）

だが今回は「冗談」では済まされなかった。あのはXで、不本意な演出について番組側と話し合ってきたが改善されなかったことを明かし、「もう続けたくない」と吐露した。

「『あのちゃんねる』はまだ無名時代のあのを、地下アイドル出身の若手プロデューサーが発掘し、立ち上げた番組。一度放送が終了した後もYouTubeに舞台を変え、タイトルを守り、地上波で復活した。降板宣言は、恩人との決別ともとれる」（テレビ関係者）

「あの時は……」と笑いあえる日が来るといいが。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月4日号）