犬も拗ねることはあるの？

結論からいうと、犬は「相手を困らせよう」と思って拗ねるわけではありません。ただ、期待していたことがかなわなかったり、飼い主の態度がいつもと違ったりすると、犬なりに落ち込んだり、不満を感じたりすることはあります。

その結果として、距離を取る、反応が薄くなる、呼んでも来ないといった行動が出ることがあります。人から見ると、それが“拗ねているように見える”状態です。

愛犬が不満や寂しさを抱えてしまう原因5つ

犬が“拗ねたように見える”ときは、わがままというより、不満や寂しさ、不安が行動に表れていることが多いです。

特に、毎日の過ごし方や飼い主との関わり方に変化があると、犬は気持ちが不安定になりやすくなります。ここでは、愛犬が不満や寂しさを抱えてしまう主な原因を5つに分けて見ていきましょう。

1.留守番が長く、ひとりで過ごす時間が増えている

家族と離れて過ごす時間が長くなると、犬は寂しさを感じるようになります。特に、これまで一緒にいる時間が長かった犬ほど、急に留守番が増えると戸惑いやすいです。

帰宅後に甘えが強くなったり、逆に少しそっけなく見えたりするのは、こうした寂しさが影響していることもあります。

2.散歩や遊びが足りず、欲求不満が溜まっている

体を動かす時間や、においを嗅いで発散する時間が足りないと、犬は気持ちをうまく切り替えにくくなります。散歩や遊び、探索の時間が不足すると、退屈や欲求不満が積み重なり、拗ねたような反応として出ることがあります。

なんとなく機嫌が悪そう、落ち着きがないと感じるときは、発散不足も考えてみたいところです。

3.構ってもらう時間やスキンシップが減っている

忙しさから声をかける時間が減ったり、ゆっくり触れ合う余裕がなくなったりすると、犬は孤独感を覚えることがあります。

とくに、これまで当たり前にあった習慣が減ると、「最近なんだか違う」と感じているかもしれません。犬にとっては、長い時間でなくても、“ちゃんと気にかけてもらえる時間”が安心につながります。

4.引っ越しや家族構成の変化で環境が変わった

引っ越し、新しい家族やペットが増えた、生活の流れが変わった――こうした環境の変化は、犬にとって大きなストレスになることがあります。

犬は慣れた場所や決まった流れの中で安心感を得るため、生活環境が変わると気持ちが揺れやすくなります。急に距離を取るようになったり、反応が薄くなったりする場合は、環境の変化が影響しているかもしれません。

5.怖い経験や不安が重なっている

強く叱られた、急な音に驚いた、怖い体験をしたといった出来事がきっかけで、不安が強くなることがあります。また、もともと飼い主への依存が強い犬では、離れること自体が大きな不安になり、分離不安の傾向が出ることも。

こうした不安が続くと、近づかなくなる、反応が薄くなる、逆に甘えが強くなるなど、“拗ねているように見える”行動につながることがあります。

拗ねているように見えるときの正しい対応

犬が拗ねているように見えるときは、叱り続けたり、反応しないまま放っておいたりするのではなく、まず落ち着いて原因を考えることが大切です。

犬は意地悪で拗ねているわけではなく、不満や寂しさ、不安が行動に出ていることが多いため、対応もその理由に合わせて変える必要があります。

まずは何がきっかけかを考える

最初に意識したいのは、「その前に何があったか」を振り返ることです。

構ってほしかったのか、散歩や遊びが足りなかったのか、怖い思いをしたのか、強く叱られたことが影響しているのか――原因によって対応の仕方は変わります。

必要以上に冷たくせず、普段通りに戻す

叱ったあとでも、そのままずっと冷たい態度を続ける必要はありません。犬は空気の変化に敏感なので、長くよそよそしいままでいると、不安が強くなることがあります。

気持ちが落ち着いたら、できるだけ普段通りの声かけや接し方に戻してあげたほうが良いでしょう。

散歩や遊びで気分を切り替える

退屈や欲求不満がたまっているようなら、散歩や遊びで気分転換をするのも効果的です。特に、体を動かすことやにおいを嗅ぐことは、犬にとってよい発散になります。

おもちゃを使った遊びでもよいので、気持ちを別の方向へ向けられる時間を作ってあげたいところです。

寂しさが原因なら、短時間でも関わる時間を作る

構ってほしかった、ひとりの時間が長かった、最近ふれあいが減っていた――そんな場合は、短い時間でもスキンシップや声かけを増やすことが助けになります。

長時間べったり過ごす必要はなくても、「ちゃんと見てもらえている」と感じることができる時間は犬にとって大きな安心になります。

機嫌取りをしすぎない

拗ねたように見えるたびに、おやつをあげたり特別扱いしたりすると、「この行動をすると要求が通る」と覚えてしまうことがあります。

気持ちに寄り添うことは大切ですが、毎回ごほうびで機嫌を取る形にしないことも必要です。

まとめ

犬は人間のように意地悪で拗ねるのではなく、不満や寂しさ、緊張が行動として出て、“拗ねたように見える”ことがあります。原因としては、構ってもらう時間の減少、強い叱り方、期待していたことがかなわないこと、留守番の不安、体調不良などが代表的です。

そんなときは追いかけたり無理に構ったりせず、落ち着いた対応と成功体験、安定したルーティンで安心を取り戻してあげることが大切です。犬の気持ちを責めるのではなく、何があったのかを見直してあげることが、関係をこじらせない近道になります。