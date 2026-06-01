お酒の味わいがグラスで引き上がる　大阪・南森町に2000種のグラスを比較できる体験型ラボがオープン

お酒の味わいを引き上げる究極のグラスと出合う体験型ラボ『GLASSBACCA EXPERIENCE LAB & GALLERY』が大阪・南森町にてリニューアルオープンする。2000種ほど揃う世界基準のグラスでお酒との相性を比較でき、プロから個人まで幅広い人が楽しめるショールームだ。衰退するガラス製造業を盛り上げるべく価値を届ける拠点というが、いったいどんな体験ができるのか。

お酒のポテンシャルをどこまで引き出せるか、グラス1つで世界が変わる

大阪ガラス発祥の地である南森町で2026年6月1日にリニューアルオープンする『GLASSBACCA EXPERIENCE LAB ＆ GALLERY』は、「世界最高峰のガストロノミーで採用されるグラスなど世界基準のグラスを実際に手に取り、お酒のポテンシャルをどこまで引き出せるか（味わいのパフォーマンス＝味パ）を比較検証できる、プロフェッショナルと一般生活者の垣根を越えた新しい体験拠点」（同社）。

『GLASSBACCA EXPERIENCE LAB & GALLERY』

ショールームに並ぶ2000種ものグラスの様子には思わず釘付けになりそうだ。

2000種ものグラスがずらりと並ぶ

プロ向けとしては、飲食店のオーナーやバイヤーなどが自分たちで提供しているお酒を持ち込み、世界基準のグラスで飲み比べできるという。「香りの立ち方や舌への触れ方がどう変わるか」（同社）を検証し、比べ、より美味しい状態で提供できるよう選定する。

OEMやブランド向けでは、ブランドの世界観や文化を表現できるグラス製造ができる。膨大なアーカイブを見ながら、理想の世界に一つだけのグラスをつくれるという。

IPや世界観をグラスで表現

個人向けとしては、毎日の家飲みをグレードアップできるグラスを見つけられる。プロ仕様のグラスを手にとり、まるで高級レストランのような体験ができるそう。一脚から購入可能なので気軽に訪れられる。

三ツ星レストランの体験を、毎日の「家飲み」で

当ショールームには、フランスのトップソムリエであるフィリップ・ジャムスと共同開発された焼酎専用グラス「Desir（デジール）」も揃う。最高級のホテルやレストランで、「あらゆる飲料の香りを極限まで引き出す万能グラス」（同社）として評価されている最高峰のグラスを試せるのはかなり貴重な体験だ。

焼酎専用グラス「Desir（デジール）」

なぜ“体験型ラボ”をオープンするのか

日本が誇る伝統産業「ガラス」と「國酒」の危機がリニューアルの背景にあるという。

かつて全国に40軒あったがガラス工場が今では4軒にまで減ってしまい、ガラス製造業は危機的状況にある。また、日本酒や焼酎といった日本の國酒が進化しているもののその魅力を引き出すための“器”がないという現状もある。

『GLASSBACC』は自社の製造工場をもたないファブレスファクトリーというビジネスモデルを採用し、日本の酒類業界のミスマッチを解消するための、世界中のガラスメーカーとのネットワークから最高のグラスを製造している。

今回リニューアルオープンするショールームでは、世界水準のグラスをお酒の造り手や提供者だけでなく一般の人々も体験することができる。「お酒の価値を正しく世に届ける『味わいの翻訳者（Taste Translator）』としての役割」（同社）を果たす場所である。

スロバキア製ハンドメイドグラスのコーナー

ヨーロッパアンティークグラスのコーナー

『GLASSBACCA EXPERIENCE LAB & GALLERY』概要

グランドオープン：2026年6月1日

プレオープン：2026年5月26日〜28日

住所：大阪府大阪市北区天神橋1丁目12-15 ノースタワービル001／002 B1階

営業時間：10時〜18時

休日：土・日・祝

予約・詳細：https://glassbacca.com/gallery

『GLASSBACCA EXPERIENCE LAB & GALLERY』

【画像】2000種ものグラスが揃う お酒との相性を比較できるショールーム（8枚）