■台風6号(チャンミー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月1日10時45分発表 気象庁

1日10時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 那覇市の南約200km

中心位置 北緯24度25分 (24.4度)

東経127度20分 (127.3度)

進行方向、速さ 北 15 km/h (9 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 185 km (100 NM)

西側 150 km (80 NM)

15m/s以上の強風域 東側 500 km (270 NM)

西側 390 km (210 NM)

1日11時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 那覇市の南約190km

中心位置 北緯24度30分 (24.5度)

東経127度20分 (127.3度)

進行方向、速さ 北 15 km/h (9 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 185 km (100 NM)

西側 150 km (80 NM)

15m/s以上の強風域 東側 500 km (270 NM)

西側 390 km (210 NM)

1日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 那覇市の北約30km

予報円の中心 北緯26度30分 (26.5度)

東経127度40分 (127.7度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (11 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 45 km (25 NM)

暴風警戒域 東側 230 km (125 NM)

西側 190 km (105 NM)

2日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美市の北約80km

予報円の中心 北緯29度05分 (29.1度)

東経129度25分 (129.4度)

進行方向、速さ 北北東 30 km/h (15 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 南東側 250 km (135 NM)

北西側 210 km (115 NM)

■台風は右へカーブか

3日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 浜松市の南約70km

予報円の中心 北緯34度05分 (34.1度)

東経137度40分 (137.7度)

進行方向、速さ 北東 40 km/h (22 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)

暴風警戒域 南東側 290 km (155 NM)

北西側 250 km (135 NM)

4日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯36度50分 (36.8度)

東経145度30分 (145.5度)

進行方向、速さ 東北東 30 km/h (17 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 185 km (100 NM)

5日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯36度20分 (36.3度)

東経148度50分 (148.8度)

進行方向、速さ 東 15 km/h (7 kt)

中心気圧 990 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 230 km (125 NM)

■沖縄への影響はどうなる？

台風第６号は１日は沖縄地方にかなり接近する見込みです。沖縄地方は非常に強い風や強い風が吹き、沿岸の海域ではうねりを伴い猛烈なしけや大しけとなっています。沖縄地方では暴風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してださい。

［気象概況］

台風第６号は、１日９時には那覇市の南約２１０キロの北緯２４度２５分、東経１２７度１０分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心の東側１８５キロ以内と西側１５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の東側５００キロ以内と西側３９０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は沖縄の南を北上し、１日は沖縄地方にかなり接近する見込みです。



［風の予想］

１日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 南東のち南西 ３０メートル（４５メートル）

大東島地方 南東のち南 １８メートル（３０メートル）

宮古島地方 北のち北西 ２５メートル（３５メートル）

八重山地方 北西 １８メートル（３０メートル）

２日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 南西 ３０メートル（４５メートル）

大東島地方 南 １８メートル（３０メートル）

宮古島地方 西 １５メートル（２５メートル）

八重山地方 西 １３メートル（２５メートル）



［波の予想］

１日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 １０メートル うねりを伴う

大東島地方 ７メートル うねりを伴う

宮古島地方 ７メートル うねりを伴う

八重山地方 ６メートル うねりを伴う

２日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ８メートル うねりを伴う

大東島地方 ８メートル うねりを伴う

宮古島地方 ４メートル うねりを伴う

八重山地方 ４メートル うねりを伴う



［雨の予想］

１日に予想される１時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ７０ミリ

宮古島地方 ３０ミリ

２日に予想される１時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ３０ミリ

１日１２時から２日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ２５０ミリ



［防災事項］

沖縄本島地方では２日にかけて、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど、暴風に厳重に警戒してください。宮古島地方でも、１日は暴風に警戒してください。八重山地方と大東島地方では、強風に注意してください。

暴風警報発表予定と最接近の予想は以下のとおり。

本島北部（暴風警報発表予定）発表中（最接近）１日夜遅く

本島中南部、久米島（暴風警報発表予定）発表中（最接近）１日夜のはじめ頃

宮古島地方（暴風警報発表予定）発表中（最接近）１日昼前

沖縄地方の沿岸の海域では、うねりを伴い２日にかけて大しけとなり、沖縄本島地方では１日は猛烈なしけとなる見込みです。高波に厳重に警戒してください。

沖縄本島地方では、２日にかけて警報級の大雨となる見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

沖縄本島地方では、台風の進路等によっては１日は警報級の高潮となるおそれがあります。海岸や河口付近の低い土地では、高潮による浸水や冠水に十分注意してください。

沖縄本島地方と大東島地方では、２日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。先島諸島でも、１日は発達した積乱雲の下での落雷や突風に注意が必要です。

■九州南部、奄美への影響はどうなる？

台風第６号は２日にかけて暴風域を伴って強い勢力を維持しながら、九州南部・奄美地方に接近する見込みです。九州南部・奄美地方では２日にかけて、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害に厳重に警戒してください。

［気象概況］

台風第６号は、１日４時には宮古島の南東にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北北西へ進んでいます。中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心から半径１８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の東側５００キロ以内と西側３９０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。台風は、強い勢力を維持しながら１日から２日にかけて暴風域を伴い、九州南部・奄美地方に接近する見込みです。



［雨の予想］

九州南部・奄美地方では、台風周辺や台風本体の暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となり、１日昼過ぎから２日夜のはじめ頃にかけて非常に激しい雨や激しい雨が降り大雨となるおそれがあります。また、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれもあります。

１日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ４０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ４０ミリ

奄美地方 ５０ミリ

２日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ７０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ７０ミリ

奄美地方 ７０ミリ

１日６時から２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 １５０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ２００ミリ

奄美地方 ３００ミリ

その後、２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 ３００ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ２００ミリ



［風の予想］

台風第６号が予報円の中心を進んだ場合、奄美地方では１日夕方に、九州南部では２日朝に風速２５メートル以上の暴風域に入るでしょう。一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。

１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

鹿児島県（奄美地方を除く） １５メートル（２５メートル）

奄美地方 ３０メートル（４５メートル）

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

鹿児島県（奄美地方を除く） ３０メートル（４５メートル）

奄美地方 ３５メートル（５０メートル）

宮崎県 ３０メートル（４５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

鹿児島県（奄美地方を除く） １５メートル（２５メートル）

宮崎県 １５メートル（２５メートル）



［波の予想］

九州南部・奄美地方の沿岸の海域では２日にかけて大しけや猛烈なしけとなるでしょう。

１日に予想される波の高さ

宮崎県 ３メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ４メートル うねりを伴う

奄美地方 ９メートル うねりを伴う

２日に予想される波の高さ

宮崎県 ８メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） １０メートル うねりを伴う

奄美地方 １０メートル うねりを伴う

３日に予想される波の高さ

宮崎県 ５メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ５メートル うねりを伴う

奄美地方 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

厳重警戒：土砂災害、暴風、うねりを伴った高波

警戒事項：低い土地の浸水、河川の増水や氾濫

注意事項：高潮、落雷、竜巻などの激しい突風

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。また、台風の進路等によっては、２日は警報級の高潮となる可能性があります。

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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