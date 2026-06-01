オーストラリア代表のW杯メンバー26名が発表！ 町田FWテテ・イェンギが初招集でW杯に、新潟DFゲリアも招集
フットボール・オーストラリアは1日、FIFAワールドカップ2026に臨むオーストラリア代表メンバー26名を発表した。
6大会連続7度目のW杯出場を果たしたオーストラリアは、アジア最終予選では日本代表とも同じグループに入り、日本に次ぐ2位で出場権を獲得した。
トニー・ポポヴィッチ監督は、W杯に向けたプレキャンプに多くの選手を集めて見極めた中で26名を決定。オーストラリア代表未経験のFWテテ・イェンギ（FC町田ゼルビア）や世代別のイタリア代表を経験していたFWクリスティアン・ヴォルパート（サッスオーロ）の2名がW杯メンバー入りを果たした。なお、JリーグからはDFジェイソン・ゲリア（アルビレックス新潟）も選出されている。
また、ベテラン勢では、GKマシュー・ライアン（レバンテ）、FWマシュー・レッキー（メルボルン・シティ）が4度目のW杯に参加することに。これは、ティム・ケイヒル氏、マーク・ミリガン氏と並び、オーストラリア史上最多記録に並ぶ。なお、26名のうち17名が初のW杯参加となる。
オーストラリア代表は、スイス代表と親善試合を行い本大会へ。グループDに入っており、初戦でトルコ代表、第2戦で開催国の1つであるアメリカ代表、第3戦でパラグアイ代表と対戦する。
▼GK
マシュー・ライアン（レバンテ／スペイン）
ポール・イッツォ（ラナース／デンマーク）
パトリック・ビーチ（メルボルン・シティ）
▼DF
アジズ・ベヒッチ（メルボルン・シティ）
ジェイソン・ゲリア（アルビレックス新潟／日本）
ルーカス・ヘリントン（コロラド・ラピッズ／アメリカ）
カイ・トレウィン（ニューヨーク・シティFC／アメリカ）
ミロシュ・デゲネク（APOEL／キプロス）
ジェイコブ・イタリアーノ（グラーツァーAK／オーストリア）
ジョーダン・ボス（フェイエノールト／オランダ）
キャメロン・バージェス（スウォンジー／ウェールズ）
ハリー・サウター（レスター／イングランド）
アレッサンドロ・チルカーティ（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼MF
ポール・オコン・エングストラー（シドニーFC）
エイデン・オニール（ニューヨーク・シティFC／アメリカ）
アルディン・フルスティッチ（ヘラクレス／オランダ）
キャメロン・デヴリン（ハーツ／スコットランド）
コナー・メトカーフ（ザンクト・パウリ／ドイツ）
ジャクソン・アーバイン（ザンクト・パウリ／ドイツ）
▼FW
ネストリ・イランクンダ（ワトフォード／イングランド）
モハメド・トゥーレ（ノリッジ／イングランド）
アワー・メイビル（カステジョン／スペイン）
クリスティアン・ヴォルパート（サッスオーロ／イタリア）
テテ・イェンギ（FC町田ゼルビア／日本）
ニシャン・ヴェルピレイ（メルボルン・ビクトリー）
マシュー・レッキー（メルボルン・シティ）
6大会連続7度目のW杯出場を果たしたオーストラリアは、アジア最終予選では日本代表とも同じグループに入り、日本に次ぐ2位で出場権を獲得した。
トニー・ポポヴィッチ監督は、W杯に向けたプレキャンプに多くの選手を集めて見極めた中で26名を決定。オーストラリア代表未経験のFWテテ・イェンギ（FC町田ゼルビア）や世代別のイタリア代表を経験していたFWクリスティアン・ヴォルパート（サッスオーロ）の2名がW杯メンバー入りを果たした。なお、JリーグからはDFジェイソン・ゲリア（アルビレックス新潟）も選出されている。
オーストラリア代表は、スイス代表と親善試合を行い本大会へ。グループDに入っており、初戦でトルコ代表、第2戦で開催国の1つであるアメリカ代表、第3戦でパラグアイ代表と対戦する。
▼GK
マシュー・ライアン（レバンテ／スペイン）
ポール・イッツォ（ラナース／デンマーク）
パトリック・ビーチ（メルボルン・シティ）
▼DF
アジズ・ベヒッチ（メルボルン・シティ）
ジェイソン・ゲリア（アルビレックス新潟／日本）
ルーカス・ヘリントン（コロラド・ラピッズ／アメリカ）
カイ・トレウィン（ニューヨーク・シティFC／アメリカ）
ミロシュ・デゲネク（APOEL／キプロス）
ジェイコブ・イタリアーノ（グラーツァーAK／オーストリア）
ジョーダン・ボス（フェイエノールト／オランダ）
キャメロン・バージェス（スウォンジー／ウェールズ）
ハリー・サウター（レスター／イングランド）
アレッサンドロ・チルカーティ（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼MF
ポール・オコン・エングストラー（シドニーFC）
エイデン・オニール（ニューヨーク・シティFC／アメリカ）
アルディン・フルスティッチ（ヘラクレス／オランダ）
キャメロン・デヴリン（ハーツ／スコットランド）
コナー・メトカーフ（ザンクト・パウリ／ドイツ）
ジャクソン・アーバイン（ザンクト・パウリ／ドイツ）
▼FW
ネストリ・イランクンダ（ワトフォード／イングランド）
モハメド・トゥーレ（ノリッジ／イングランド）
アワー・メイビル（カステジョン／スペイン）
クリスティアン・ヴォルパート（サッスオーロ／イタリア）
テテ・イェンギ（FC町田ゼルビア／日本）
ニシャン・ヴェルピレイ（メルボルン・ビクトリー）
マシュー・レッキー（メルボルン・シティ）
【動画】オーストラリア代表W杯メンバーが自己紹介
Introducing the squad that will represent Australia at the 2026 #FIFAWorldCup - in the words of the CommBank #Socceroos themselves 💚💛— CommBank Socceroos (@Socceroos) May 31, 2026
📰 Read the full squad list: https://t.co/F1kuReZlxM pic.twitter.com/k8cYTTXQNS