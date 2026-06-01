「ユニホーム姿が一番似合ってると…」24歳バレー女子の凛としたモデル姿にうっとり　雰囲気ガラリで「いいですね〜」

佐藤淑乃のモデル姿にファンが反応した(C)Getty Images

バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃が、自身のインスタグラムで「スタッフアカウント」を開設したことを明かした。

24歳の佐藤はインスタのストーリーズで「ぜひフォローしてくださーい」と呼びかけ、白いシャツにデニムの装いで、右手で頰づえをついた凛とした表情を浮かべたモデル姿のプロフィール写真も紹介し、いつもとは違う雰囲気にファンから注目を浴びた。

【写真】佐藤淑乃の表情に注目…雰囲気ガラリのモデル姿をチェック

SNS上のファンからは「ユニホーム姿が一番似合ってると思ったけど私服で髪の毛おろしてるのもめちゃくちゃ綺麗です」「いいですね〜」「美人さんだわ〜」「いつも可愛いけど 100倍可愛い！！大好きです！！」「力を抜いた表情にこそ、その人の芯が出る。静かで、いい写真です」と、続々と反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]