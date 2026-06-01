台風6号が沖縄に接近しています。台風は1日夜、沖縄や奄美を通過したあと、西日本や東日本に近づく予想で、厳重な警戒が必要です。

沖縄本島ではまもなく、台風の暴風域に入る見込みで、暴風、波浪警報が発表になっています。

台風6号は、沖縄本島の南にあって、比較的、ゆっくりとした速さで、北上しています。

台風は1日夜、沖縄本島に最も近づく見込みです。2日の朝にかけて、奄美地方を通過したあと、進路を東よりに変えて、動きも速まります。

台風は暴風域を伴ったまま、2日日中から夜にかけて、九州南部や四国に、3日は東海や関東に近づく予想です。

2日にかけて予想される最大瞬間風速は、沖縄や奄美、九州南部で50メートル。

暴風や高波などに厳重な警戒が必要です。

また、台風本体の雨雲が、1日夜から2日の朝にかけて沖縄や奄美にかかる予想です。

2日日中は九州南部や四国で、3日は東海や関東でも非常に激しい雨が降る見込みです。

2日朝までに予想される雨量は、沖縄や九州南部、奄美で、300ミリ。2日朝から3日の朝にかけては、東海で400ミリ、四国や近畿で300ミリ。その後も東海や関東では雨量が増える予想です。

暴風のほか、土砂災害や河川の氾濫などにも厳重な警戒が必要です。