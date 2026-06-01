ＭＬＢで選手の報酬総額に上限を設ける「サラリーキャップ制」の導入が議論される中、ガーディアンズのマイク・チャーノフＧＭが発した言葉が注目されている。

２０２３年オフにドジャースが大谷翔平投手（３１）と１０年総額７億ドル（約１０１５億円）のメガ契約を締結し、翌２４年オフにはメッツがフアン・ソト外野手（２７）と１５年総額７億６５００万ドル（約１１４７億円＝同）で過去最大だった大谷の契約を更新。年俸が高騰する一方、市場が大きくない球団との格差は拡大の一途をたどっている。

今年３月の推計では１位のメッツが３億５０００万ドル（約５６０億円）を超え、２位はドジャースが３億２０００万ドル超（約５１２億円）と算出され、最も低いのがガーディアンスの７０００万ドル（約１１２億円）とされた。スター選手を次々と獲得するドジャースとは５倍近くの開きがあるが、ガーディアンズは５月を終えた時点で３４勝２７敗で貯金７を稼ぎ、ア・リーグ中地区の首位。昨年までの過去１０年間で実に７度もポストシーズン進出を果たしている。

米メディア「クラッチ・ポインツ」は３１日（日本時間１日）、チャーノフＧＭが「ＭＬＢネットワークラジオ」に出演した際の発言に着目。その中でチャーノフＧＭは「経済システムがどうであれ、我々は勝つ方法を見つけなければならない。言い訳はしない」とピシャリ。「我々の年俸総額は７０００万ドル台だが、３億７０００万ドル台（メッツ）もの総年俸を持つチームも存在する」と言い「（ドジャースの）先発投手の年俸は７０００万ドルだ。それに対して我々のチーム全体の総年俸はそれくらいしかない。だけど、我々は言い訳はしない」と胸を張った。

もちろん、財政力を強みに戦力を整えるやり方も一つの方策。しかし、全球団が同じような手法をとれるわけではない。チャーノフＧＭは「確かに難しいことではあるが、どんなシステムであれ、我々は乗り越える方法を見つけなければならない」と燃えている。

こうした姿勢を、同メディアは「ガーディアンズは若手選手の育成で素晴らしい成果をあげてきた。トラビス・バザナのような将来のスター選手をドラフトで獲得するにせよ、即戦力となる選手を獲得するにせよ、ガーディアンズはビッグマーケットのチームよりも低い年俸にもかかわらず、勝利への道を見いだしている」と評価した。

大物選手の獲得競争では条件面で不利となるが、置かれた立場の中で結果を残す方法もないわけではないようだ。