ラスベガスの街がBTS一色に!?　“史上最大規模”の都市プロジェクト「THE CITY ARIRANG - LAS VEGAS」が大成功

BTSが、グローバル都市連携型キャンペーンでラスベガスを熱狂の渦に包んだ。

BTSは2022年、ラスベガスで「THE CITY」プロジェクトを初めて展開した。アーティストのストーリーを都市空間に投影し、街全体をひとつの音楽体験空間として再創造する大規模プロジェクトだ。

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今回、約4年ぶりに開催された「BTS THE CITY ARIRANG - LAS VEGAS」（以下、「THE CITY ラスベガス」）は、「グローバル THE CITY 2.0」の名にふさわしく、前回を大きく上回る規模で実施された。

ラスベガス観光局によると、メガスポーツイベントであるスーパーボウルやF1を除き、単一アーティストのために都市全体が連動する「シティワイド・アクティベーション（City-wide activation）」が行われたのは、BTSが初めてだという。

今回の「THE CITY ラスベガス」には、市内有数の繁華街であるストリップ地区とダウンタウンを中心に、計38の大型ホテル・リゾートがパートナーとして参加した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

参加拠点は計60カ所に達し、2022年の26カ所から2倍以上に拡大。ラスベガス全域をつなぐ大型デジタルサイネージ「デジタルマーキー」50基と、「ランドマークライティング」10カ所が連動し、街全体がBTS一色に染まった。

また、世界最大級のデジタルスクリーンとして知られるダウンタウンの「フリーモント・ストリート・エクスペリエンス（Fremont Street Experience）」もキャンペーンに参加。全長約420メートルに及ぶ巨大な天井型スクリーンには、「LAS VEGAS WELCOMES BTS」の文字が映し出され、圧巻の光景を演出した。

2022年には公演前日の1日限定で行われた「THE CITY」テイクオーバーも、今回はコンサート期間中の4日間にわたって実施された。毎日23時から1時間にわたり、市内の主要ランドマークがBTSの新曲『ARIRANG』のキーカラーである赤色に一斉にライトアップされ、幻想的な雰囲気を演出した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

飲食分野でのパートナーシップも大幅に拡大。従来の「アフターパーティー（After-party）」に加え、公演前日の期待感を高める「ウェルカムパーティー（Welcome Party）」を新たに2回開催し、イベントムードをさらに盛り上げた。

これまでマンダレイ・ベイ（Mandalay Bay）を中心に展開されていたグルメプログラムも、今年はさらにスケールアップ。韓国料理やベーカリー、デザートなどを楽しめる計10カ所の拠点へと拡大された。

世界各国から訪れた来場者たちは、ラスベガスの人気レストランやカフェでKフードとBTSをテーマにした多彩なグルメ体験を満喫した。

BTSは、ラスベガス史上初となる単一アーティスト最大規模の都市連携型キャンペーンを成功させた。今回の取り組みは単なるコンサートの枠を超え、都市全体を祝祭空間へと変貌させることで、グローバルエンターテインメント市場に新たな歴史を刻んだ。

（記事提供＝OSEN）