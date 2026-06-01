韓国の定番カップ麺「サバル麺」シリーズから「サムゲタンサバル麺」など、日本初上陸の3品発売【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブンは、「辛ラーメン」で知られる農心ジャパンの「サバル麺」シリーズから、日本初上陸となる3フレーバー「プデチゲサバル麺」「コムタンサバル麺」「サムゲタンサバル麺」を、6月2日から順次先行発売する。

【サバル麺シリーズ 日本初上陸の3品】

〈どんぶりタイプのカップ麺「サバル麺」シリーズ〉

「サバル麺」は、農心ジャパンの主力ブランド「辛ラーメン」の発売に先駆け、1982年に韓国で発売し、韓国のカップ麺文化の中で長く愛されてきた定番シリーズ。「サバル」とは韓国語で『どんぶり』を意味し、「サバル麺」は日本でいうどんぶりタイプのカップ麺を指す。

今回は、「プデチゲ」「コムタン」「サムゲタン」という韓国グルメの定番を、カップ麺で手軽に楽しめるように仕立てた。ハム･ソーセージの旨みとキムチの酸味、牛骨･牛肉スープの濃厚でクリーミーな口当たり、チキンと高麗人参の本格感など、スープにこだわった。

◆農心 プデチゲサバル麺

価格:188円(税込203.04円)

発売日:6月2日〜順次

販売エリア:全国

※セブン‐イレブン先行発売

韓国の定番鍋料理「プデチゲ」の味わいを、手軽なカップ麺で楽しめる。ハム･ソーセージの旨みをベースに、キムチの香ばしさとキムチ粉末のほどよい酸味を重ね、プデチゲらしい奥行きのある旨辛スープに仕上げた。ひと口食べると、ハムやソーセージ由来のコク深い旨みと、キムチの酸味･辛みがバランスよく広がり、食欲をそそる本場韓国の味わいが楽しめる。

◆農心 コムタンサバル麺

価格:188円(税込203.04円)

発売日:6月2日〜順次

販売エリア:全国

※セブン‐イレブン先行発売

韓国で親しまれている牛骨･牛肉スープ「コムタン」の味わいをイメージした、やさしく濃厚な一品。高圧でじっくり煮出した牛骨をベースに、クリーミーパウダーを加えることで、まろやかで濃厚な口当たりのスープに仕上げた。白濁したスープは、牛骨の旨みが広がり、クリーミーでありながら後味はすっきりしている。なめらかなスープが麺にしっかり絡み、食べ進めるほどにコク深い満足感が広がる。

◆農心 サムゲタンサバル麺

価格:188円(税込203.04円)

発売日:6月2日〜順次

販売エリア:全国

※セブン‐イレブン先行発売

韓国の滋養食として親しまれる「サムゲタン」の味わいを、手軽に楽しめるカップ麺に仕立てた。チキンの旨みをベースに、高麗人参の風味と酵母エキスを加えることで、サムゲタンらしい本格的で奥行きのあるスープに仕上げている。あっさりとした口当たりながら、鶏の旨みがしっかりと感じられるやさしい味わい。