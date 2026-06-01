【ピカチュウマスコット＆ビスケット ピカチュウだらけのホリデー！】 11月 発売予定 価格：1個385円

バンダイは、食玩「ピカチュウマスコット＆ビスケット ピカチュウだらけのホリデー！」を11月に発売する。価格は1個385円。

本製品は、笑ったり、食べたり、遊んだり、眠ったりと色々な表情をしたピカチュウのマスコットが収録されている。

「ホリデー」をコンセプトに、「どこに行こうかな？」と悩んでいたり、雪だるまで遊んでいるなどピカチュウの可愛さをふんだんに詰め込んでいる。

さらに、ピカチュウがデザインされたバター味のビスケットも付属し、ピカチュウの魅力がたくさん盛り込まれている。

「ピカチュウマスコット＆ビスケット ピカチュウだらけのホリデー！」

種類：全11種 内容物ボールチェーンつきマスコット×1個ビスケット（21g）

【ラインナップ】

こっちについてきて～！ 身だしなみチェックチュウ！ どこに行こうかな お散歩とことこ きのみでおやつペロリ おでかけたっのし～！ にこにこごきげん バカンス満喫チュウ♪ 雪遊びころころ モンスターボールにぎゅっ おひるねねんね

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※画像は実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※画像には複数ラインナップを組み合わせて撮影したものも含まれます。