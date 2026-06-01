２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが１日、都内で行われたエニタイムフィットネスのクールジム宣言発表会に出席した。

２月に行われたミラノ・コルティナ五輪のペアのフリーで、大逆転優勝を果たした三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組に対し、テレビ中継で解説を務めた高橋さんが「なんてきれいなんでしょう！」「すごい、すごい、すごい、すごい」「こんな演技、宇宙一ですよ」と絶賛し、金メダルが決まると感極まって号泣。「神解説」と注目を集めた。高橋さんは「普段からフィギュアスケートを見ている方も親しみがなかった方も『解説を通して見たからすごさが分かって、感動をありがとう』という言葉をいただいて、解説者としてもペアを広めたいという個人的な思いからしても、うれしいです。この反響は神様からのプレゼントだと思っています」と反響の大きさを喜んだ。

高橋さんは普段からエニタイムフィットネスの利用者。「どんなときだって、モチベーションがわき上がったときに行けることがエニタイムフィットネスの良さ」と絶賛すると、会場から大きな拍手が起こった。

この日はトレーニングウェアにスニーカー姿で登場。氷上ではなく、陸上のステージ上で回転ジャンプから「打倒酷暑」と書かれた巨大看板にむけてパンチを繰り広げた。同席したＭ‐１王者・たくろうのきむらバンドは「ストリートファイターばりの華麗な技。理想なパンチでした」と圧倒された様子だった。