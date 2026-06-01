「結婚するとは思わなかったけど、"あ、ずっと一緒にいる人かも"って思いました」──夫で競馬騎手・三浦皇成（36）と出会った頃の印象をこう語るグラビアアイドル・ほしのあき（49）。

【写真を見る】ほしのあき（49）の現在の姿。夫婦でトレーニングに励む姿ほか、夏祭りで娘と手をつなぐ三浦とほしのなど

ほしのが13歳年上で、2014年には夫の浮気疑惑も報じられ、一時は「離婚秒読み」とも言われた夫婦だ。しかし、5月8日には茨城県・筑波山で夫と"登山デート"を楽しむ動画をInstagramに投稿。仲良しぶりが伝わる映像に、「良い夫婦」「ラブラブで楽しそう」といったコメントが寄せられている。

「9月に結婚15周年を迎える2人は、ほしのが競馬番組に出演していたことがきっかけで出会い、食事会で顔を合わせるうちに親密な関係に発展。2年半の交際を経て、2011年9月に結婚を発表しました。2012年4月に第1子となる女児が誕生しています」（スポーツ紙記者）

仲睦まじい姿を見せているほしのだが、三浦騎手の恩師にあたるベテラン調教師が結婚に猛反対と報じられたこともあり、かつては「離婚」を予想する声も少なくなかった。

「結婚当時は三浦騎手が21歳、ほしのは34歳。人気グラドルと若手ジョッキーの"年の差婚"には、『すぐに別れそう』などの声が飛んでいたのも事実です。結婚翌年には、三浦騎手が大学生ぐらいの年齢とみられる女性との親密写真が出回ったこともありました」（前出・記者）

以降、ほしのと三浦騎手には何度も"離婚危機"報道が浮上。しかし、2017年7月に「女性セブン」が目撃したのは不仲説を払拭するデート現場だった。

東京・世田谷の神社の境内で行われていたお祭りに家族で訪れ、屋台で買い物を楽しんでいた一家。三浦騎手が率先して娘の面倒を見て、あんず飴や飲み物を購入。 Tシャツに短パン、サンダル姿のカジュアルな夫と対照的に、黒レースのロングワンピを着たほしのも隣に並んで歩いていた。

「結婚当時は、遊び方も派手だった三浦ですが、2016年にレース中に落馬して大けがをしてからは、飲み歩くことも激減した。家族と過ごす時間が長くなって、夫婦仲も縮まったのでしょう」（競馬関係者）

夫婦一緒に受けるトレーニング

職業柄、三浦騎手は週末に家を空ける生活を送っている。だからこそ、平日は夫婦で一緒に過ごす時間を大切にしているという。

「ほしのさんは、カーヴィーダンスの考案者であるボディメイクトレーナー・樫木裕実氏（63）のスタジオに通っているのですが、レース終わりの三浦騎手がわざわざお迎えにきたり、そのまま夫婦で一緒にトレーニングを受けることもあるそうですよ。ほかにも2人でランチやパン教室に行ったり、サイクリングや山登りをしながらコミュニケーションを図っているとか」（芸能関係者）

2012年に第1子を出産後、夫のサポートと子育てに専念していたほしの。2023年に芸能活動を再開し、Instagramでは美容関連の情報なども発信している。

「三浦騎手はほしのさんが再び表舞台の仕事をすることに寛容で、娘さんの送り迎えなども協力してやってくれているそうです。ほしのさんは、夫が作る『鶏団子』が好きだとノロけるほど、結婚15年の今でもラブラブですよ」（前出・芸能関係者）

現在は、中学生になった反抗期の娘と"毎日バトル"で奮闘しているというほしの。かつて「離婚秒読み」とまで報じられた夫婦だが、その予想はいい意味で裏切られたようだ