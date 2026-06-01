マクドナルド“チーチーダブチ”、6・3より“2週間限定”で販売
日本マクドナルドは、6月3日から2週間限定で、「チーズチーズダブルチーズバーガー」（通称チーチーダブチ）を販売する。
【画像】2種類・4枚のチーズが折り重なる！「チーズチーズダブルチーズバーガー」
「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」に、まろやかなホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた、チーズ好きにはたまらない贅沢な味わいの一品。ジューシーな100％ビーフパティを2枚重ね、チェダーチーズを2枚サンドした「ダブルチーズバーガー」をベースに、ホワイトチェダーチーズを2枚加えることで、より濃厚でコク深い味わいに仕上げた。
香ばしく焼き上げたビーフパティの力強い旨みに、とろける2種類・計4枚のチーズが重なり合い、一口ごとに満足感のある味わいを楽しめる。チェダーのコクとホワイトチェダーのまろやかさが絶妙に調和し、ビーフの旨みを一層引き立てる、食べ応えのある仕上がりとなっている。
「チーチーダブチ」の愛称で親しまれる同商品の魅力は、なんといってもチェダーチーズとホワイトチェダーチーズ、2種類・計4枚のチーズ。ダブルチーズバーガーに使用されているオレンジ色が特長の通常のチェダーチーズも、マイルドでクリーミーな味わいの中にじんわり広がる濃厚な旨味が特長のホワイトチェダーチーズも、それぞれ風味が異なる数種類のナチュラルチーズが絶妙にブレンドされている。
“熟成度”や“風味”など、それぞれのナチュラルチーズの状態に合わせてベストな味に仕上げており、さらには食感や“とろけ方”までバーガーに合うように設計されている。チーズ本来の香りや味わいがありながらも、他の具材を引き立て、バーガーのおいしさをグッと引き上げる。
【画像】2種類・4枚のチーズが折り重なる！「チーズチーズダブルチーズバーガー」
「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」に、まろやかなホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた、チーズ好きにはたまらない贅沢な味わいの一品。ジューシーな100％ビーフパティを2枚重ね、チェダーチーズを2枚サンドした「ダブルチーズバーガー」をベースに、ホワイトチェダーチーズを2枚加えることで、より濃厚でコク深い味わいに仕上げた。
「チーチーダブチ」の愛称で親しまれる同商品の魅力は、なんといってもチェダーチーズとホワイトチェダーチーズ、2種類・計4枚のチーズ。ダブルチーズバーガーに使用されているオレンジ色が特長の通常のチェダーチーズも、マイルドでクリーミーな味わいの中にじんわり広がる濃厚な旨味が特長のホワイトチェダーチーズも、それぞれ風味が異なる数種類のナチュラルチーズが絶妙にブレンドされている。
“熟成度”や“風味”など、それぞれのナチュラルチーズの状態に合わせてベストな味に仕上げており、さらには食感や“とろけ方”までバーガーに合うように設計されている。チーズ本来の香りや味わいがありながらも、他の具材を引き立て、バーガーのおいしさをグッと引き上げる。