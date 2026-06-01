七代目尾上菊五郎、体調不良で「六月大歌舞伎」休演【全文】
松竹は1日、6月歌舞伎座「六月大歌舞伎」夜の部『華舞於河賑（はながまうおがわのにぎわい）』の鳶頭に出演を予定していた七代目尾上菊五郎（83）が、体調不良のため休演すると発表した。
【写真】今年1月には…子どもたちに優しく微笑む姿をみせていた尾上菊之助
■報告全文
歌舞伎座「六月大歌舞伎」、七代目尾上菊五郎 休演のお詫び
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
歌舞伎座「六月大歌舞伎」夜の部『華舞於河賑』の鳶頭に出演を予定しておりました七代目尾上菊五郎は、体調不良のため当公演を休演いたします。
なにとぞご諒承を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
松竹株式会社
【写真】今年1月には…子どもたちに優しく微笑む姿をみせていた尾上菊之助
■報告全文
歌舞伎座「六月大歌舞伎」、七代目尾上菊五郎 休演のお詫び
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
歌舞伎座「六月大歌舞伎」夜の部『華舞於河賑』の鳶頭に出演を予定しておりました七代目尾上菊五郎は、体調不良のため当公演を休演いたします。
なにとぞご諒承を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
松竹株式会社