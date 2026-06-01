尾上菊五郎 （C）ORICON NewS inc.

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　松竹は1日、6月歌舞伎座「六月大歌舞伎」夜の部『華舞於河賑（はながまうおがわのにぎわい）』の鳶頭に出演を予定していた七代目尾上菊五郎（83）が、体調不良のため休演すると発表した。

【写真】今年1月には…子どもたちに優しく微笑む姿をみせていた尾上菊之助

■報告全文
歌舞伎座「六月大歌舞伎」、七代目尾上菊五郎　休演のお詫び

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

歌舞伎座「六月大歌舞伎」夜の部『華舞於河賑』の鳶頭に出演を予定しておりました七代目尾上菊五郎は、体調不良のため当公演を休演いたします。

なにとぞご諒承を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

松竹株式会社