ロッテは「マリーンズ ボンボンドロップシール」の2次予約販売を2日正午からマリーンズオンラインストアで開始すると発表した。

5月22日から予約販売を開始し、球団ECサイトで販売した「チャンスくんデザイン」が即日完売となるなど大きな反響があり、多数の要望を受け、2次予約販売を実施することになった。

今回販売するのは「チャンスくんデザイン」で、コアラのマーチに登場するチャンスくんが、さまざまな表情とポーズでデザインされているほか、球団公式マスコットのマーくんたちや、M☆Splash！！、球団ロゴなどもデザインされている。販売数には限りがあり、なくなり次第終了となる。

マリーンズID1アカウントにつき、前回購入分を含め3枚までの購入となる。販売場所はマリーンズオンラインストアで、6月2日正午から予約販売を開始する。価格は500円（税込み）、発送は2026年10月上旬を予定している。また、球団公式ファンクラブ「TEAM26」2026年度有料会員向けに先行販売中の「選手ピンバッジ風デザイン」「選手コアラデザイン」の2種デザインについては、観戦チケットオプション追加での販売を終了した。現在は、TEAM26新規入会時の入会特典追加記念品、または球場 TEAM26ブースにて既存有料会員向けの予約販売のみとなる。いずれの商品も販売数には限りがあり、なくなり次第終了となる。

ボンボンドロップシールは、2024年3月の発売以降、累計販売枚数約2000万枚を記録しており、年間5万枚でヒット商品とされるシール市場において、大きな注目を集めている。プロ野球界でのボンボンドロップシール制作は、今回が初の取り組み。