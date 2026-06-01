相続は、残された財産を分ける手続きであると同時に、亡くなった人がどのように晩年を過ごしたのかを知る時間でもあります。昔から「資産家」と言われていた家でも、長い老後の生活費や医療費、介護費、不動産の維持費によって、財産が大きく減っていることがあります。家族の記憶の中の資産額と、実際の残高が一致するとは限りません。

「うちは資産家の家系だから」…親族が信じていた“5億円”

浩二さん（仮名・35歳）は、90歳で亡くなった祖母・文子さん（仮名）の相続手続きを進めることになりました。

文子さんは、都内近郊に古くから土地を持つ家の出身でした。夫を亡くした後も、自宅といくつかの不動産を所有しており、親族の間では昔から「かなりの資産がある」と言われていました。

「祖母はよく、“昔はこのあたり一帯がうちの土地だった”と話していました」

親族の中には、「全部で5億円くらいあるのでは」と口にする人もいました。浩二さん自身も、はっきり確認したことはないものの、相続ではかなりの財産が残るのだろうと考えていたといいます。

ところが祖母の死後、通帳や残高証明、不動産関係の資料を確認していくと、想像とは違う現実が見えてきました。

普通預金の残高は、思っていたほど多くありませんでした。定期預金もすでに解約されていたものがあり、不動産の一部は晩年に売却されていました。

「え、これだけなのか」

浩二さんは、思わず声を漏らしました。相続人として集まった兄弟や親族も、顔を見合わせたといいます。

もちろん、通帳に「なぜ減ったのか」が詳しく書かれているわけではありません。しかし、医療費の領収書、介護施設の利用料、不動産の修繕記録、税金の支払い明細をたどるうちに、少しずつ事情が分かってきました。

文子さんは80代後半から体調を崩し、有料老人ホームに入居していました。月々の利用料に加え、通院費や介護用品代、身の回りの費用もかかっていたのです。

国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』によると、令和5年分の相続税の申告書提出に係る被相続人数は15万5,740人、課税割合は9.9％でした。相続税の対象となる財産は、預貯金だけでなく、不動産や有価証券、債務、葬式費用などを含めて確認する必要があります。

「5億円あるはず」という話は、過去の土地評価や親族間の記憶が膨らんだものでもありました。

「資産がある家」のはずが…残っていたのは老後の支払い記録

浩二さんたちは資料を整理するうちに、祖母の晩年にかかった費用の大きさを知ることとなりました。

有料老人ホームの入居費、月額利用料、医療費、差額ベッド代、通院時の介護タクシー代。さらに、古い自宅の固定資産税や修繕費も続いていました。

不動産は、持っているだけで安心とは限りません。

古い建物がある土地は、維持管理や解体にも費用がかかります。共有名義や境界確認の問題があれば、すぐに売却できるとも限りません。

「資産がある＝自由に使える現金がある、ではないんだと初めて分かりました」

浩二さんはそう振り返ります。

相続財産は、見た目の金額だけでは判断できません。土地や建物の評価額が高くても、納税資金や維持費が必要になることがあります。反対に、預貯金が少なく見えても、その背景には本人の長い療養生活や介護費用がある場合もあります。

文子さんの場合も、贅沢をして財産を使い果たしたわけではありませんでした。90歳まで生きる中で、必要な支出が積み重なっていたのです。

「祖母は資産を残さなかったのではなく、自分の老後を支えるために使っていたんだと思いました」

相続人たちは、税理士に相談しながら財産目録を作成しました。預貯金、不動産、有価証券、未払い費用、葬儀費用。数字を一つずつ整理していく作業は、期待していた遺産を確認する時間ではなく、祖母の晩年をたどる時間でもありました。

国税庁の同資料では、令和5年分の相続財産の構成比として、現金・預貯金等、土地、有価証券、家屋などが示されています。相続では、通帳の残高だけでなく、不動産や金融資産、債務まで含めた全体像を確認することが欠かせません。

相続には、介護、医療、住まい、家族との距離、そして本人がどう生きたかが表れます。

「資産家一家」という言葉は、親族の中でいつの間にか一人歩きしていました。しかし実際に残っていたのは、想像していた巨額の現金ではなく、長い老後を支えるために使われたお金の記録でした。